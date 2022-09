Life

“Εκτός υπηρεσίας”: κωμωδία “εγκληματικά”… ξεκαρδιστική στον ΑΝΤ1

Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά που θα μας κρατάει συντροφιά τα πρώτα βράδια της νέας εβδομάδας.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα - Τρίτη στις 21:00, και θα αποδειχθεί «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

Κάβουρας 2022. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού.

Το νησί κινείται στους ρυθμούς της εγχώριας τουριστικής βιομηχανίας και τα δύο χωριά, ετοιμάζονται να γιορτάσουν την ετήσια επέτειο γέννησης του τοπικού τους ήρωα του ‘21, Ανέστη Ντάντουλα. Ο δήμος που ανήκουν τα δύο χωριά, απολαμβάνει το προνόμιο να είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα με μηδενική εγκληματικότητα. Πρόκειται, ίσως, για το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που οι πόρτες δεν κλειδώνουν ποτέ. Και όλοι ευχαριστούν γι’ αυτό το τριμελές αστυνομικό τους Τμήμα.

Η Σοφία Μπακάλη (Άνδρη Θεοδότου), Αρχηγός του Τμήματος, και οι δυο Υπαστυνόμοι, Αλέκος Πιπίνης (Πάνος Βλάχος) και Μένιος Κλωτσοτήρας (Αλέξης Βιδαλάκης,) «βαρούν στην κυριολεξία… μύγες».

Γι’ αυτόν το λόγο έρχεται διαταγή απ’ τα Κεντρικά να κλείσει το Τμήμα.

Οι τρεις αστυνομικοί θα μετατεθούν σε άλλες περιοχές και θα πρέπει να πουν αντίο στο νησί, αλλά και ο ένας στον άλλον.

Όλοι, όμως, έχουν από έναν σοβαρό λόγο να παραμείνουν στη θέση τους και, μόλις τους έρχονται τα… μαντάτα, φτάνουν στα όρια της απελπισίας.

Τότε, τους «κατεβαίνει» μία extreme ιδέα!

Για να παραμείνει το Τμήμα ανοιχτό και εκείνοι στις θέσεις τους, αποφασίζουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι εγκλήματα…

Αυτό που δεν ξέρουν, όμως, οι τρεις αστυνομικοί είναι ότι το πρώτο τους έγκλημα θα ενεργοποιήσει το «ηφαίστειο» της κόντρας που είχε να «ξυπνήσει» για χρόνια ανάμεσα στα δύο χωριά, το Καμπανάκι και το Ποθητό.

Θα μπορέσουν να έχουν τον έλεγχο της κατάστασης;

Θα καταφέρουν να κρατήσουν το αστυνομικό τους Τμήμα ανοιχτό;

Συντελεστές:

Σενάριο : Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία : Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS

#EktosYpiresias

«Εκτός Υπηρεσίας»: Πρεμιέρα την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

