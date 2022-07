Life

“Εκτός υπηρεσίας”: Εικόνες από τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

Αστυνομικοί, τοπικοί «άρχοντες» και απλοί πολίτες, «ύποπτοι», αλλά και «αθώοι», μπήκαν στους ρόλους τους και ξεκίνησαν την κοινή τους απολαυστική ζωή σε ένα νησί όπου ακόμα κι αν δεν υπάρχει το «κακό»… θα πρέπει να το εφεύρουν!

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Εκτός Υπηρεσίας».

Λόγω, λοιπόν, ανύπαρκτης εγκληματικότητας, το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου έρχεται αντιμέτωπο με την πιθανότητα να βάλει λουκέτο. Η ειδοποίηση από τα κεντρικά έρχεται: το Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω… αδράνειας και οι αστυνομικοί του πρέπει να μετατεθούν σε άλλες περιοχές. Έκπληκτοι και σε απόγνωση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση για να το κρατήσουν ανοιχτό: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμοι, αλλά και απαραίτητοι!

Σύντομα, όμως, οι ζωές όλων των κατοίκων των δύο χωριών, που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα, θα αλλάξουν για πάντα.

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS και θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

#EktosYpiresias

TRAILER

