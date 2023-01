Κοινωνία

Κούγιας: Λέων και Καρακούκης - Καλόγρηας διαφημίζονται... κατηγορώντας την Πισπιρίγκου

Σκληρή ανακοίνωση κατά των τριών ιατροδικαστών εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, υποστηρίζοντας πως η πελάτισσα του, πρέπει να αποφυλακιστεί.

Σκληρή ανακοίνωση κατά του προέδρου της ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρείας Γρηγόρη Λέων, αλλά και των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, με αφορμή την υπόθεση Πισπιρίγκου.

Ο γνωστός ποινικολόγος κατηγορεί τον κ. Λέων ότι μέσα από την υπόθεση της Πάτρας αποσκοπεί στην προσωπική του προβολή και να ιδρύσει ΙΕΚ ιατροδικαστικής.

Παράλληλα όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις για τους θανάτους των παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη, κάνει λόγο για την δικαστική πλάνη του αιώνα.

Αναλυτικά τι αναφέρει ο κ. Κούγιας:

«Δεν θα είχα κανένα λόγο να ασχολούμαι με τον ιδιώτη ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο και οι Καρακούκης – Καλόγρηας δεν ήταν τα τρία πρόσωπα, τα οποία με καθημερινές πολυάριθμες δημόσιες εμφανίσεις, αυτό αφορά τον Γρήγορη Λέων, και με μια κωμικού επιστημονικού περιεχομένου γνωμοδότηση, αυτό αφορά τους Καρακούκη – Καλόγρηα, κατέστησαν κατηγορουμένη και προσωρινά κρατούμενη την εντολέα μου κα Σ.Π., αφού κανένας άλλος εκτός από αυτούς τους τρεις δεν έχει τολμήσει να οδηγήσει την ελληνική κοινωνία και τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές μέσω μιας απλής γνώμης, εκτός επιστημονικής υποδομής ιατροδικαστικής, και με μία τουλάχιστον, είναι επιεικής ο όρος, αμελή εισαγγελική και δικαστική προσέγγιση στην μεγαλύτερη εισαγγελική και δικαστική πλάνη του αιώνα.

Εγώ δεν είμαι ούτε ιατροδικαστής, ούτε παθολογοανατόμος, αλλά, όταν προκύπτει ότι επινόησαν τις δήθεν ανθρωποκτονίες με ασφυκτικό θάνατο και αυτό το ισχυρίζεται στις καταθέσεις της η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών κα Αγγελική Τσίολα (κορυφαία Ελληνίδα ιατροδικαστής), αυτό ισχυρίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί ιατροδικαστές κ.κ. Χριστίνα Τσάκωνα, Χρήστος Κραββαρίτης, Συμεών Μεσογίτης, Σωκράτης Τσαντίρης, αναμένω την γνωμοδότηση του κου Νικολάου Κιφνίδη, αλλά και η κορυφαία ιδιώτης ιατροδικαστής κα Ουρανία Δημακοπούλου και ο κορυφαίος καθηγητής παθολογικής ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Αγαπητός, άμεσος συνεργάτης του οποίου στις υποθέσεις της Τζωρτζίνας και της Μαρίας - Ελένης είναι ο κ. Συμεών Μεσογίτης, υποβάλω ένα ερώτημα στον οιονδήποτε Εισαγγελέα, Δικαστή, δικηγόρο, δημοσιογράφο: τίνος η επιστημονική άποψη θα επικρατήσει στο οιοδήποτε δικαστήριο;

Θα επικρατήσει η επιστημονική άποψη των τριών (Λέων, Καρακούκη, Καλόγρηα) που δεν έχουν κάνει ούτε νεκροψία, ούτε νεκροτομή, ούτε πραγματογνωμοσύνη και από φωτογραφίες εκφράζουν την απλή γνώμη τους, χωρίς να έχουν εξετάσει τα σπλάχνα των παιδιών στην παθολογοανατομική εξέταση, ή θα επικρατήσουν οι ιατροδικαστές και παθολογοανατόμοι που εξέτασαν τα πτώματα και τα σπλάχνα των παιδιών;

Όσον αφορά την υπόθεση της Τζωρτζίνας, πώς θα ξεπεραστεί η κατάθεση του τακτικού ιατροδικαστού Αθηνών κου Μπουζιάνη, ο οποίος ενόρκως είπε ότι, χωρίς να γίνει εκταφή του πτώματος της Τζωρτζίνας, δεν μπορεί να γίνει καμία ιατροδικαστική προσέγγιση, όσον αφορά την χορήγηση κεταμίνης, το ποτέ εδόθη και ποια ποσότητα αφεώρα.

Δυστυχώς, για όλους αυτούς η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα απονέμεται από τακτικούς Δικαστές, αλλά και έντιμους Ενόρκους, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να βλέπουν, όταν σε μια δικαστική υπόθεση έχουν ανάγκη επιστημονικές γνώσεις, να καταργούνται, όπως έχει γίνει επί ένα χρόνο στην τηλεόραση, οι επιστημονικοί κανόνες (βιβλιογραφία) τακτικών ιατροδικαστών με απλές γνώμες.

Στο δε ερώτημα για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό οι Λέων και Καρακούκης – Καλόγρηας, η απάντηση είναι απλή: ο μεν Λέων γιατί θέλει να διαφημιστεί και να εξασφαλίσει εργασία ως ιδιώτης ιατροδικαστής, ιδρύοντας μάλιστα και ΙΕΚ ιατροδικαστικής, στο οποίο μάλιστα ισχυρίζεται το εξής απατηλό, αυτό δείχνει και την ποιότητά του, ότι με 880 ευρώ και 50 ώρες μάθημα γίνεσαι ιδιώτης ιατροδικαστής, οι δε Καρακούκης – Καλόγρηας για τον ίδιο ακριβώς λόγο, αφού, όντες παντελώς άγνωστοι προηγουμένως, έγιναν ιδιαίτερα διάσημοι και έτσι αυτοαποκαλούμενοι ως κορυφαίοι και με παράσημο ότι κατέστησαν κατηγορουμένη μια αθώα έχουν εξασφαλίσει, ακόμα και όταν συνταξιοδοτηθούν, παχυλότατες αμοιβές ως μάρτυρες με ειδικές γνώσεις για υποθέσεις, όπου η υπεράσπιση ή η υποστήριξη της κατηγορίας χρειάζονται μάρτυρες με ειδικές γνώσεις, για να αντικρούσουν νεκροψίες – νεκροτομές και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες κατά κανόνα δεσμεύουν την δικαστική κρίση».

