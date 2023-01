Δίκη ντράμερ - Ασέλγεια σε 6χρονη: Ενοχή προτείνει ο εισαγγελέας

Κοινωνία

Η εισαγγελική πρόταση για τον 71χρονο που κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε ανήλικες..

Την ενοχή του πρώην ντράμερ γνωστού συγκροτήματος, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για τη σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης, πρότεινε ο εισαγγελέας.

Σε πρώτο βαθμό, ο 71χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για την αποπλάνηση του παιδιού, όμως αφέθηκε ελεύθερος.

Η οικογένεια της κοπέλας ζητά δικαίωση και από το Εφετείο το οποίο αναμένεται να εκδώσει απόφαση, την Παρασκευή.

«Πρέπει να διορθώσετε ως κύριοι ένορκοι και κύριοι δικαστές τη νομική ανορθογραφία του το ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε σε 12 χρόνια του έδωσε αναστολή στην έφεση και τον άφησε ελεύθερο» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας.

«Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κατηγορούμαι για κάτι που δεν έχω κάνει, τώρα στα 70 μου χρόνια. Και ας πούμε ότι εγώ ενόχλησα το παιδί. Στην βεράντα μου; Μπροστά σε όλα τα σπίτια;», διερωτήθηκε στην κατάθεσή του ο μουσικός.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα σκευωρίας. Όπως είπε, η μητέρα και ο τότε σύντροφός της, τον κατηγόρησαν άδικα ότι έκανε ασελγείς πράξεις στο 6χρονο τότε κορίτσι επειδή δεν πήγε να καταθέσει υπέρ τους σε μία αντιδικία που είχαν με συγγενικό τους πρόσωπο.

«Την ρωτάει η μητέρα της εσένα σε έχει πειράξει; Και το παιδί λέει ναι, για να ταυτιστεί με τη φίλη της την οποία υποτίθεται ότι είχα πειράξει. Δημιούργησε στο παιδί εικόνες και αναμνήσεις. Το κατάφεραν να με βάλουν φυλακή για κάτι που δεν έχω κάνει. Περνούσαν έξω από το σπίτι μας και γυρνούσαν το κεφάλι και φτύνανε. Δεν είχα καταλάβει τι κακό είχα κάνει σε εκείνους τους ανθρώπους εκτός το ότι δεν πήγα να καταθέσω», κατέθεσε ο κατηγορούμενος.

Ο 71χρονος προφυλακίστηκε μετά τις νέες καταγγελίες σε βάρος του τεσσάρων κοριτσιών για σεξουαλική κακοποίηση ενώ ήταν ανήλικα την περίοδο 2007- 2015 σε κάμπινγκ στην Πελοπόννησο όπου και παραθέριζαν.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος, για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη, με ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη και για κατάχρηση ανηλίκων, αφού τα κορίτσια φέρονται να εμπιστεύονταν οι γονείς τους στον 71χρονο, για να τα προσέχει.

Παράλληλα, διεξάγεται και μια άλλη δίκη όπου ο μουσικός κάθεται στο εδώλιο του Κατηγορουμενου μετά από καταγγελίες άλλως γυναικών ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικα όταν ήταν ανήλικες. Η δίκη αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη σε πρώτο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και μάλιστα για αυτή την υπόθεση ο μουσικός βρίσκεται προφυλακιστέος

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευη

