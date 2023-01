Κόσμος

Κατεχόμενα: Η Τουρκία ζητά o ΟΗΕ να αναγνωρίσει την “ΤΔΒΚ”

Επίσημο αίτημα της Άγκυρας προς την διεθνή κοινότητα για αναγνώριση της κατεχόμενης Κύπρου ως αυτόνομο Κράτος. Τι αναφέρει για τα Βαρώσια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος καλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ, κατηγορώντας του ότι επιμένει σε δοκιμασμένα και αποτυχημένα μοντέλα λύσεων. Υποστηρίζει ότι τα Βαρώσια αποτελούν έδαφος του ψευδοκράτους.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέτεινε την εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNFI) που εδρεύει στο νησί της Κύπρου για ένα έτος, με την απόφαση με αριθμό 2674 (2023) που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2023.

Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σχετικά με την εν λόγω απόφαση.

Σε γραπτή δήλωσή του για την παράταση της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των ΗΕ στην Κύπρο, αναφέρει ότι υποστηρίζει πλήρως την ανακοίνωση του ‘υπουργείου εξωτερικών’ του ψευδοκράτους, προσθέτοντας ότι «αν και δεν περιλαμβάνεται στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται ότι το Συμβούλιο, αποκομμένο από τις πραγματικότητες, αγνοεί τη βούληση της ‘τδβκ’ για λύση δύο κρατών και επιμένει στα δοκιμασμένα και αποτυχημένα μοντέλα λύσεων». «Αυτή η κατάσταση είναι ασυμβίβαστη με την κοινή λογική και την καλή θέληση και δείχνει ότι το Συμβούλιο αντί να προωθήσει μια πραγματική λύση στο νησί, δεν κατάφερε να ξεφύγει από την καθοδήγηση της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αγνόησε για άλλη μια φορά τα απάνθρωπα και παράνομα εμπάργκο που επιβλήθηκαν στον ‘τουρκοκυπριακό λαό’. Μια άλλη αντίφαση στο ψήφισμα είναι η έκκληση για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, αγνοώντας τις ρεαλιστικές, εποικοδομητικές και ειλικρινείς προτάσεις συνεργασίας που ο πρόεδρος της ‘τδβκ’ Ερσίν Τατάρ μετέφερε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με επιστολές της 1ης και 8ης Ιουλίου 2022».

«Απορρίπτουμε τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση σχετικά με τα Βαρώσια και επαναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στο έργο που επιτελέστηκε και πρέπει να γίνει από τις αρχές της ‘τδβκ΄ στην περιοχή, σεβόμενοι τα δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών περιουσίας και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των ‘δύο λαών’ στο νησί. Καλούμε το Συμβούλιο να σταματήσει να υποστηρίζει την ανειλικρινή στάση της ‘ελληνοκυπριακής διοίκησης’, η οποία προσπαθεί να αποτρέψει τους Ελληνοκύπριους που θέλουν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα Βαρώσια είναι έδαφος της ‘τδβκ’», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «Ενώ η εντολή την Ειρηνευτικής Δύναμης παρατάθηκε, η συγκατάθεση της ‘τδβκ’ δεν ελήφθη για άλλη μια φορά. Καταγράφηκε επανειλημμένα ότι αυτό ήταν αντίθετο με τις καθιερωμένες πρακτικές του ΟΗΕ και ότι η Ειρηνευτική Δύναμη θα μπορούσε να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο της καλής θέλησης των ‘αρχών’της ‘τδβκ’. Είναι σημαντικό για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο έδαφος της ‘τδβκ’ σε νομική βάση. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι θα υποστηρίξουμε πλήρως τα βήματα που πρέπει να ληφθούν από τις ‘αρχές’ της ‘τδβκ’ ως προς αυτό».

«Το κοινό έδαφος που θα ανοίξει το δρόμο για μια δίκαιη και διαρκή λύση στην Κύπρο πρέπει να βασίζεται στις πραγματικότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη διεθνή κοινότητα να καταγράψουν την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού, τα οποία είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν ‘δύο ξεχωριστοί λαοί’ και ‘δύο χωριστά κράτη’ στο νησί της Κύπρου, και να αναγνωρίσουν την ‘τδβκ’», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

