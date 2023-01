Παράξενα

Ξάνθη: Έζησαν 65 χρόνια μαζί, πέθαναν με λίγες μέρες διαφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί η ανάρτηση ιερωμένου για τον σχεδόν ταυτόχρονο θάνατο των γονιών του.

(εικόνα αρχείου)

Με πέντε ημέρες διαφοράς έφυγαν από τη ζωή δύο ηλικιωμένοι, που έζησαν μαζί για 65 χρόνια.

Ο γιος τους, πατέρας Χρήστος, από τα Πηγάδια Ξάνθης, έκανε τη σχετική ανάρτηση, αποχαιρετώντας τους γονείς του και θαυμάζοντας την αγάπη τους.

«…Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ αυτή την στιγμή ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχε μια μεγάλη αγάπη που πέρασε στην αιωνιότητα. Καλό παράδεισο που σχεδόν 65 χρόνια ζήσανε με αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλο. Καλό παράδεισο αγαπημένοι μας γονείς. Ο Θεός να σας αναπαύσει και να σας κατατάξει στην χώρα των Αγίων και των Δικαίων...», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πατέρας Χρήστος.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Βίκτωρας Βερνίκος: O 16χρονος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Καβάλα – νηπιαγωγός: Ποινική δίωξη για ασέλγεια σε ανήλικα

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αναπροσαρμογή στις εισφορές τους