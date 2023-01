Αθλητικά

Τρίπολη: Ο Αστέρας κέρδισε τον Παναθηναϊκό

Ήττα για τον Παναθηναϊκό στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας υπερασπίστηκε την έδρα του.

Η παράδοση που έχει «χτίσει» τα τελευταία έξι χρόνια ο Αστέρας στην έδρα του με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό συνεχίστηκε (4 νίκες, 3 ισοπαλίες), με την ομάδα της Αρκαδίας να επικρατεί με 1-0 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League, «γκρεμίζοντας» οριστικά τους «πράσινους» από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για πρώτη φορά στη σεζόν. Ο Μπαρτόλο σημείωσε στο 80’ το «χρυσό» γκολ για τον Αστέρα, με δέκα παίκτες έπαιζαν οι παίκτες του «τριφυλλιού» μετά την αποβολή του Κουρμπέλη από το 33’ (δεύτερη κίτρινη),.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς έχοντας την κατοχή της μπάλας και μόλις στο 6ο λεπτό είχε την πρώτη απειλητική στιγμή του, όταν από κόρνερ του Μπερνάρ κι απομάκρυνση των αμυντικών του Αστέρα, ο Ρουμπέν δοκίμασε με τη μια το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Στο 14’ από την εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, η μπάλα πέρασε απ’ όλους τους αμυντικούς και λίγο πριν απειλήσει ο Κουρμπέλης προ του Παπαδόπουλου, παρενέβη σωτήρια για τον Αστέρα ο Γκαρντάβσκι. Στο 20’ ο Καστάνιο πρόλαβε κι έδιωξε πριν κάνει το πλασέ ο Παλάσιος, όντας μόνος του απέναντι από τον Παπαδόπουλο μετά από εξαιρετική πάσα του Μπερνάρ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να έχουν την κατοχή της μπάλας, απέναντι στην αρκαδική ομάδα που είχε χαμηλά τις γραμμές της μέσα στο γήπεδο και έπαιζε πολύ κλειστά. Στο 31’ ο Παλάσιος έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ που έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα, καθώς αποβλήθηκε ο Δημήτρης Κουρμπέλης με δεύτερη κίτρινη (μέσα σε έξι λεπτά).

Ο Αστέρας άρχισε να επιτίθεται περισσότερο απ’ την στιγμή που απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 36’ ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά τη σέντρα-σουτ του Κρεσπί, που είχε πάρει πορεία προς τα μέσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έδωσε χώρο στον Αστέρα κι έψαξε κυρίως τις κόντρα επιθέσεις. Σε μία τέτοια φάση στο 75’ το γύρισμα του Βαγιαννίδη για τον Παλάσιος έφερε τον Αργεντινό σε θέση βολής από πλάγια δεξιά, όμως το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου.

Στο 80’ ο Αστέρας πήρε «κεφάλι» στο σκορ, όταν στη σέντρα του Σίτο, ο Πούχατς έδιωξε την μπάλα στον Μπαρτόλο, ο οποίος σούταρε με τη μία στέλνοντας την μπάλα στη γωνία του Μπρινιόλι κι έκανε το 1-0 για την αρκαδική ομάδα.

Στο 82’ ο Κλεϊνχέισλερ, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο σούταρε με τη μία μετά το χαμηλό γύρισμα του Χουάνκαρ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός έπαιξε τα... ρέστα του στα τελευταία λεπτά και στο 85’ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στον αγώνα, όταν από το γύρισμα του Σάρλια, ο Ιωαννίδης κατέβασε την μπάλα με το στήθος και σούταρε, όμως ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά με τα πόδια, κρατώντας το τρίποντο για την ομάδα του.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Γκαρντάβσκι, Μπαράλες, Μπαρτόλο, Σίτο, Μπερτόλιο, Ιγκλέσιας - Κουρμπέλης

Αποβολές: 33’ Κουρμπέλης (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Ατιένθα, Άλβαρες, Ιγκλέσιας, Σανταφέ (72’ Μπαρτόλο), Γκαρντάβσκι (55’ Μπερτόλιο), Σίτο (90'+1' Γκαρσία), Κρεσπί (90'+1' Αλάγκμπε), Μπαράλες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Σάρλια, Πούχατς (81’ Χουάνκαρ), Κουρμπέλης, Ρουμπέν, Τσέριν (74’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (81’ Κλεϊνχέισλερ), Μπερνάρ (67’ Μαντσίνι), Σπόραρ (67’ Ιωαννίδης).

