Κοινωνία

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα - Αντιπτέραρχος ε.α: Η λάθος εκτίμηση πιθανόν ο λόγος πτώσης του αεροσκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε για το δυστύχημα ο αντιπτέραρχος ε.α, Θανάσης Παπανικολάου.

Τραγικός επίλογος για την πτώση του F – 4 Φάντομ της Πολεμικής μας Αεροπορίας "γράφτηκε" την Δευτέρα στην Ανδραβίδα. Δυστυχώς, όπως επιβεβαιώθηκε και ο ένας πιλότος είναι νεκρός.

Ο Θανάσης Παπανικολάου, Αντιπτέραρχος ε.α μίλησε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το τραγικό δυστύχημα και ανέφερε πως "οι δύο πιλότοι στο πλαίσιο άσκησης που έκαναν πετούσαν σε χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σε τόσο μεγάλες ταχύτητες", ενώ όπως τόνισε "είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσεις αν συμβεί κάτι".

Εκφράζοντας την προσωπική του εκτίμηση για το δυστύχημα ο ίδιος είπε πως "θεωρώ πως ο λόγος της πτώσης του αεροσκάφους ήταν η εσφαλμένη εκτίμηση και όχι κάποια βλάβη, καθώς αν συνέβαινε κάποια βλάβη θα είχαν με κάποιο τρόπο αντιδράσει, ενώ πιθανό να συνετέλεσαν αρνητικα και οι καιρικές συνθήκες".

Μάλιστα, όπως ανέφερε "το 2000 η δομή του αεροσκάφους και τα μηχανικά ενισχύθηκαν είναι δύσκολο να συνέβη βλάβη".

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ανέφερε πως : "Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30, αεροσκάφος F-4 (διθέσιο) της 338Μ/117ΠΜ που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδρομίου Ανδραβίδας".