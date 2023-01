Πολιτική

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις εκλογές, τις υποκλοπές, την ΕΥΠ και την ΕΛ.ΑΣ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, για το χρόνο των εκλογών.

«Όλοι κινούμαστε σε ένα πλαίσιο ώστε μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουμε πραγματοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του πρώτου τριμήνου», είπε ο Στέλιος Πέτσας αναφερόμενος στους στόχους που τέθηκαν στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ερωτηθείς για το θέμα της υποψηφιότητας ή μη του Ηλία Κασιδιάρη και τις αντιρρήσεις που προέβαλε η αντιπολίτευση στη σχετική πρόταση νόμου, απάντησε πως, «συναίνεση είχε επιχειρηθεί στο προηγούμενο διάστημα» και ότι, «η κυβέρνηση θα πάρει την απόφασή της για το θέμα Κασιδιάρη».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα για την “Greek Mafia” και την εμπλοκή αξιωματούχων της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε πως, «είναι θέμα που προβληματίζει τους πάντες» και ότι, για την κάθαρση «απαιτείται πολιτική βούληση και όπως φάνηκε από τη δήλωσε Θεοδωρικάκου, υπάρχει».

«Τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις για ιδίων όφελος, δεν πρέπει να υπάρχουν σε υπηρεσίες όπως η ΕΥΠ», εκτίμησε αναφερόμενος στις υποκλοπές και εξέφρασε την άποψη πως, «όταν τέτοιου είδους πραγματάκια, καλό θα είναι να υπάρχουν ριζικές αλλαγές».

Κατηγόρησε εκ νέου τον κ.Ράμμο για την επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα και είπε πως «υπάρχει αλυσίδα από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, τις οποίες μοιράζουν δεξιά αριστερά».

«Εμένα με ενδιαφέρει η ΕΥΠ να κάνει τη δουλειά της», είπε, καταλήγοντας πως, «τα θεσμικά αντίβαρα ενισχύθηκαν από την κυβέρνηση».

Ερωτηθείς για το πότε θα γίνουν εκλογές, είπε πως, «οι Κυριακές του Απριλίου και Μαΐου είναι ορισμένες» και επεσήμανε ότι, είναι «στο χέρι μας είναι να πείσουμε την κοινωνία να μας δώσει καθαρή εκλογή».

Όσο αφορά, τέλος, στο αποτέλεσμα των εκλογών, εκτίμησε ότι, «θα φανεί από την πρώτη εκλογή» και εκτίμησε ότι, η κοινωνία θα επανεκλέξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «το ποσοστό θα είναι ισχυρό που θα είναι κοντά στο ποσοστό αυτοδυναμίας», κατέληξε.

