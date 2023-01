Life

Marilyn Manson: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος του θύματος για όσα ισχυρίζεται ότι ανάγκαζαν το κορίτσι να κάνει ο Μάνσον και οι φίλοι του...



Ο Marilyn Manson αντιμετωπίζει νέα μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση ενός 16χρονου κοριτσιού. Η κακοποίηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, συνέβη το 1995, στο Nassau της Νέας Υόρκης. Το φερόμενο ως θύμα είπε ότι η κακοποίηση συνέβη τον Σεπτέμβριο μετά από μία από τις συναυλίες του Manson. Όλα έγιναν στο λεωφορείο με το οποίο ταξίδευε ο τραγουδιστής. Η ενάγουσα, γνωστή ως Jane Doe, ένα φανταστικό όνομα για την προστασία της ταυτότητάς της, είπε τι συνέβη εκείνη την ημέρα όταν συνάντησε τον Manson.

«Ενώ βρισκόταν στο λεωφορείο της περιοδείας, ο Μέριλιν Μάνσον προέβη σε διάφορες πράξεις εγκληματικής σεξουαλικής συμπεριφοράς σε βάρος της ενάγουσας, η οποία ήταν παρθένα εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της βίαιης συνουσίας και της κολπικής διείσδυσης», αναφέρει η καταγγελία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Insider». Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Manson, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Brian Warner, μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να τηλεφωνεί στην κοπέλα και να της ζητά «να στείλει άσεμνες φωτογραφίες της ίδιας και των φίλων της στο fan club του, Satan's Bakesale».

Η Doe είπε ότι ο Manson την απείλησε μετά την κακοποίηση: «Αν το έλεγε σε κανέναν, θα σκότωνε την ίδια και την οικογένειά της». Την ίδια χρονιά η κοπέλα προσκλήθηκε σε μια συναυλία στη Νέα Ορλεάνη, όπου επίσης κακοποιήθηκε. Ο Μάνσον συνέχισε την επαφή μαζί της και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1999, την πήρε μαζί του σε μια περιοδεία όπου την κακοποίησε και πάλι και της ζήτησε να κάνει σεξ με άλλα μέλη του συγκροτήματος.

Ο δικηγόρος του θύματος σχολίασε, επίσης, ότι ο Μάνσον και οι φίλοι του της έδιναν ναρκωτικά και αλκοόλ, γιατί για να είναι στο γκρουπ του ήταν απαραίτητο να είναι σαν κι αυτούς. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Marilyn Manson έχει κατηγορηθεί από 15 γυναίκες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Evan Rachel Wood και το μοντέλο Ashley Morgan Smithline. Μέχρι στιγμής, ο τραγουδιστής δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα - Αντιπτέραρχος ε.α: Η λάθος εκτίμηση πιθανόν ο λόγος πτώσης του αεροσκάφους

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τους πολίτες στην Ευρώπη

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη