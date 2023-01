Πολιτισμός

Πέτρος Τατσόπουλος: Δεν θα πάψω να στηλιτεύω φαινόμενα όπως η θρησκοκαπηλεία

Το μήνυμα του συγγραφέα και πρώην βουλευτή που συνελήφθη για συκοφαντική δυσφήμιση και οι ευχαριστίες του.

«Ευχαριστώ από καρδιάς για την ολόθερμη συμπαράσταση. Αφέθηκα ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα μετά τα μεσάνυχτα. Προφανώς θα οριστεί τακτική δικάσιμος για τη φαιδρή μήνυση. Εξυπακούεται επίσης ότι δεν πρόκειται να πάψω να στηλιτεύω φαινόμενα όπως η θρησκοκαπηλεία από πολιτευτές που, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, βρίσκονται στο χαμηλότερο κι ευτελέστερο σκαλοπάτι της ψηφοθηρικής κλίμακας. Καλή σας μέρα», αναφέρει ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής, Πέτρος Τατσόπουλος, στην πρώτη ανάρτησή του μετά τη σύλληψή του, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος συνελήφθη μετά από μήνυση που υπέβαλλε ο Φίλιππος Καμπούρης, για ανάρτησή του. Η σύλληψή του έγινε σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας, στη Σκουφά, στο Κολωνάκι και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ομονοίας, από όπου λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «Η ελευθερία έκφρασης στην Ελλάδα είναι κατοχυρωμένη, στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας. Το επίπεδο του πολιτισμού μας και η ιστορική μας παράδοση μάς επιβάλλουν να διαλεγόμαστε χωρίς απειλές και ένδικα μέσα.

Για αυτό και προσχεδιασμένα σκηνικά τεχνητής έντασης και συλλήψεις πολιτών, επειδή εκφράζουν την άποψή τους, είναι καταδικαστέα. Η χριστιανική πίστη είναι αγάπη και ποτέ δεν συμπορεύεται με τη βία, οποιασδήποτε μορφής και είδους, ούτε και της πρέπει, μέσω μηνύσεων και διώξεων, να γίνεται μέσο προσωπικής προβολής και πολιτικής εκμετάλλευση».

