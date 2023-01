Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας: Γιατί ο Δασκαλάκης είναι σημαντικός μάρτυρας;(βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αποτελεί αυτή η υπόθεση το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο" είπε ο κ. Κούγιας.

Μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της 34 κατηγορουμένης από την Πάτρα έφτασε το πρωί της Τρίτης ο Αλέξης Κούγιας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η διαδικασία σήμερα αναμένεται κρίσιμη καθώς πρώτος μάρτυρας κατηγορίας θα είναι ο πατέρας και εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, ο οποίος έφτασε στο δικαστήριο νωρίτερα, χωρίς να κάνει δηλώσεις.

Καμία δήλωση δεν έκαναν ούτε η μητέρα και η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, που βρίσκονται και εκείνες στην αίθουσα.

Ο κ. Κούγιας μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα είπε πως"πρώτα βρήκαν τη δράση και μετά την υπόθεση" ενώ τόνισε πως "αποτελεί αυτή η δίκη το μεγαλύτερο δικαστικό σκάνδαλο και πως ποτέ κανένας αθώος δεν έχει παέι φυλακή".

Όσο για το Μάνο Δασκαλάκη δήλωσε πως "Γιατί ο Δασκαλάκης είναι σημαντικός μάρτυρας" ενώ ανέφερε πως "γίνονται λάθη".

Ειδήσεις σήμερα:

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης

Ρέθυμνο - αιματηρό περιστατικό σε μπαρ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι εμπλεκόμενοι

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου