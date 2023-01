Πολιτική

Μητσοτάκης: αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές ευκαιρίες με την Ιαπωνία

Ημερίδα του ιαπωνικού οργανισμού εξωτερικού εμπορίου JETRO στο Τόκιο, με τη συμμετοχή του Enterprise Greece, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας.

«Αν κοιτάξετε πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από πέντε ή δέκα χρόνια, θα ήταν δύσκολο να φανταστείτε ότι σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, μία από τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τόσο της πράσινης όσο και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, αυτό συνέβη. Και συνέβη επειδή είναι σταθερή η δέσμευσή μας να αλλάξουμε τον «ιστό» της ελληνικής οικονομίας, να την κάνουμε πιο εξωστρεφή, πιο ανοιχτή στον κόσμο, να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και να καταστήσουμε τη χώρα ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Ελληνο-Ιαπωνική επιχειρηματική ημερίδα που διοργανώθηκε στα γραφεία του ιαπωνικού οργανισμού εξωτερικού εμπορίου JETRO στο Τόκιο, με τη συμμετοχή του Enterprise Greece.

«Και πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί πειστικοί λόγοι για τους οποίους μια ιαπωνική εταιρεία θα σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η μοναδική γεωγραφική μας θέση στο «σταυροδρόμι» τριών ηπείρων. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προσφέρουμε πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου. Σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας είναι βαθιά προσηλωμένη στο να κάνει τη ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε ξένου επενδυτή στην Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο εύκολη και απρόσκοπτη» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες παντού, σε πληθώρα τομέων, όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και σε τομείς όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες και σε πεδία που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Enterprise Greece και του JETRO.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Εξοχότατοι, πρόεδρε του JETRO κ. Sasaki, αγαπητή Βίκυ Λοΐζου,

Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε στη διάθεσή μας για να φέρουμε σε επαφή ιαπωνικές και ελληνικές εταιρείες, με σκοπό να διερευνήσουμε αμοιβαία επωφελείς ευκαιρίες. Διοργανώσαμε αυτό το ταξίδι στην Ιαπωνία πρωτίστως λόγω της σημασίας που αποδίδουμε στην ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων. Όπως επεσήμανε η Βίκυ (Λοΐζου), η ιστορία της Ελλάδας είναι πολύ συναρπαστική, η ιστορία μιας χώρας που πετυχαίνει μία εντυπωσιακή αλλαγή σελίδας.

Αν κοιτάξετε πού βρισκόταν η Ελλάδα πριν από πέντε ή δέκα χρόνια, θα ήταν δύσκολο να φανταστείτε ότι σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, μία από τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τόσο της πράσινης όσο και της ψηφιακής μετάβασης. Ωστόσο, αυτό συνέβη. Και συνέβη επειδή είναι σταθερή η δέσμευσή μας να αλλάξουμε τον «ιστό» της ελληνικής οικονομίας, να την κάνουμε πιο εξωστρεφή, πιο ανοιχτή στον κόσμο, να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και να καταστήσουμε τη χώρα ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Και πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί πειστικοί λόγοι για τους οποίους μια ιαπωνική εταιρεία θα σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η μοναδική γεωγραφική μας θέση στο «σταυροδρόμι» τριών ηπείρων. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι προσφέρουμε πρόσβαση στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου. Σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας είναι βαθιά προσηλωμένη στο να κάνει τη ζωή και την επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε ξένου επενδυτή στην Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο εύκολη και απρόσκοπτη.

Δέσμευσή μας είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Αυτός ήταν επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους απλοποιήσαμε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τις σχέσεις με τους επενδυτές στο υπουργείο Εξωτερικών. Και θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να συγχαρώ τον υφυπουργό κ. Φραγκογιάννη, την κ. Βίκυ Λοΐζου και ολόκληρη την ομάδα του Enterprise Greece για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης.

Επομένως, αν κοιτάξετε την Ελλάδα βλέπετε μια χώρα που, κατά τη γνώμη μας, προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες παντού, σε πληθώρα τομέων, όχι μόνο στον τουρισμό -φυσικά, η Ελλάδα και η Ιαπωνία είναι τουριστικοί προορισμοί παγκόσμιας κλάσης- αλλά και σε τομείς όπως οι υποδομές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υπηρεσίες και σε πεδία που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε λίγο τον υπουργό κ. Πιερρακάκη να περιγράφει τη σημασία που αποδίδουμε στο να γίνει η χώρα κόμβος ψηφιακού μετασχηματισμού. Και πιστεύω ότι έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο, με αποτελέσματα.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι αυτό το forum θα αποτελέσει ευκαιρία για ιαπωνικές εταιρείες και ιαπωνικούς κρατικούς φορείς να μάθουν περισσότερα για την Ελλάδα. Αλλά είμαι, επίσης, βέβαιος ότι αυτή η επίσκεψη συνολικά έδωσε την ευκαιρία σε ελληνικές εταιρείες να έρθουν σε επαφή με ιαπωνικές εταιρείες και να διερευνήσουν αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Εξάλλου, ως κυβερνήσεις, μπορούμε να δράσουμε μόνο ως καταλύτες στις επενδύσεις. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας αυτές τις επενδύσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι ιαπωνικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες να αυξήσουν το αποτύπωμά τους στην ιαπωνική αγορά. Και ελπίζω πως αυτό το forum θα μας προσφέρει την ευκαιρία να κάνουμε ακριβώς αυτό.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συναντήσεις και διαβουλεύσεις που θα έχετε σήμερα. Είμαι πεπεισμένος ότι η επίσκεψη αυτή θα αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με την Ιαπωνία. Είχαμε την ευκαιρία χθες με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, αλλά και να υπογράψουμε μια νέα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που πιστεύω ότι θα οδηγήσει τη σχέση μας στο επόμενο επίπεδο.

Σας εύχομαι λοιπόν και πάλι καλή επιτυχία στις συζητήσεις σας και ελπίζουμε ότι θα δούμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιαπωνικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ελληνικές εταιρείες να διεισδύσουν στις ιαπωνικές αγορές. 'Αλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Έλληνες πλοιοκτήτες άρχισαν να ναυπηγούν τα πρώτα πλοία τους στην Ιαπωνία αμέσως μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Και με τον τρόπο τους, εκτιμώ, συνέβαλαν κι αυτοί στην εντυπωσιακή επιτυχία της ιαπωνικής οικονομίας.

Και πάλι, arigato, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.





