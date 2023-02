Πολιτισμός

Τζένιφερ Άνιστον και Τζούλια Ρόμπερτς συμπρωταγωνίστριες σε νέα ταινία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τελευταία φορά που συνεργάστηκαν οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί και η νέα ταινία που αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Οι Τζένιφερ Άνιστον και Τζούλια Ρόμπερτς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία του Μαξ Μπαρμπάκοφ στην οποία θα «ανταλλάξουν σώματα». Σύμφωνα με το Deadline, η Amazon κέρδισε την ταινία έπειτα από έναν πόλεμο προσφορών από διάφορα στούντιο και πλατφόρμες streaming.

Η εταιρεία παραγωγής της Μάργκο Ρόμπι, LuckyChap Entertainment, θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας μαζί με την Red Om Films της Τζούλια Ρόμπερτς και την Echo Films της Τζένιφερ Άνιστον.

Ο Μαξ Μπαρμπάκοφ θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία ταινία, αλλά η πλοκή, ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι ακόμα άγνωστα.

Πιο γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Palm Springs» με πρωταγωνιστές τους Άντι Σάμπεργκ και Κριστίν Μιλιότι ο Μπαρμπάκοφ πούλησε τελικά την κωμωδία του 2020 στις Neon και Hulu αφού κέρδισε αριθμό ρεκόρ βραβείων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς.

Η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Τζούλια Ρόμπερτς κέρδισε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Erin Brockovich» το 2001 και έχει λάβει βραβεία Emmy για τις σειρές «The Normal Heart» και «Law & Order».

Η Τζένιφερ Άνιστον κέρδισε βραβείο Emmy για τον ρόλο της ως Ρέιτσελ στη σειρά «Friends». Έχει επίσης βραβευτεί για τους ρόλους της στις σειρές «30 Rock» και «The Morning Show».

Η Ρόμπερτς και η Άνιστον συνεργάστηκαν για τελευταία φορά στην ταινία του 2016, Mother's Day. Στην πρεμιέρα της ταινίας η Άνιστον ομολόγησε ότι ένιωσε τρομαγμένη από την παρουσία της Ρόμπερτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό μπαλόνι (βίντεο)

Κακοκαιρία ΗΠΑ: Έως – 78 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ο ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος