Πολιτική

Οικονόμου: Αναβάθμιση των διμερών σχέσεων με την Ιαπωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιαπωνία, οι καλλιτέχνες, η προληπτική ιατρική και η πρόταση δυσπιστίας.

«Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο σμηναγό θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του νεκρού υποσμηναγού και στην Πολεμική μας Αεροπορία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε μάλιστα ότι «το δυσάρεστο αυτό γεγονός συνέπεσε με τη συμπλήρωση 27 χρόνων από την κρίση των Ιμίων και τη θυσία στο βωμό του καθήκοντος τριών Ελλήνων αξιωματικών. Η Πολιτεία και το έθνος αποτίουν φόρο τιμής στους πεσόντες και αναγνωρίζουν τη θυσία, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αμέσως μετά ο κ. Οικονόμου πέρασε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Τόκιο επισημαίνοντας ότι σήμερα «ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία. Χθες είχε διαδοχικές συναντήσεις με το διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου, με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ενώ συναντήθηκε και με στελέχη του Εθνικού Φορέα Επιχειρήσεων και Ομίλων της Ιαπωνίας. Σήμερα συναντήθηκε με θεσμικούς επενδυτές, απηύθυνε χαιρετισμό σε ελληνοιαπωνική επιχειρηματική ημερίδα και έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο».

Αναφέρθηκε στην Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας Ιαπωνίας, την οποία υπέγραψαν ο πρωθυπουργός και ο Ιάπωνας ομόλογός του η οποία αναβαθμίζει τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μία σειρά από τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ανέφερε επίσης αναλυτικά τα μνημόνια που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο πλευρών και τόνισε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία επί του κειμένου σύμβασης αποφυγής διπλής φορολόγησης η οποία αναμένεται να υπογραφεί εντός του έτους.

Είπε πως ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε στελέχη του Εθνικού Φορέα Επιχειρήσεων και Ομίλων της Ιαπωνίας υπογράμμισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και κάλεσε τους Ιάπωνες επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας. Ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ότι «η οικονομία στη χώρα μας βρίσκεται τώρα σε δυναμική πορεία και σε τροχιά ανάκαμψης, υψηλής ανάπτυξης. Αναπτύχθηκε σχεδόν 5,6% το 2022 ρυθμός σχεδόν διπλάσιο του μέσου όρου ανάπτυξης στην υπόλοιπη ευρωζώνη ενώ οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα ξεπερνούν το 40%, είχαμε σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων καταγράφοντας ρεκόρ το 2021 και το 2022, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει καταστεί σε έναν πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε.

Επανέλαβε την αναφορά του πρωθυπουργού ότι εντός του 2023 θα φθάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τα ιαπωνικά κεφάλαια έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα κάλεσε τους Ιάπωνες επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας να την εξετάσουν ως πρωταρχικό επενδυτικό προορισμό τους.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον Οίκο αξιολόγησης Fitch επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία εξέλιξη που φέρνει την οικονομία μας μόλις ένα σκαλί από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και συνιστά μία ακόμη επιβεβαίωση της ορθότητας, της υπευθυνότητας αλλά και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής μας. Επεσήμανε ότι είναι η 12η αναβάθμιση στα 3,5 χρόνια της διακυβέρνησης από τη ΝΔ.

«Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε και θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα και καλύτερα μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους μισθούς των πολιτών και το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής οικονομίας».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο θέμα που απασχόλησε τον καλλιτεχνικό κόσμο τονίζοντας ότι για το προεδρικό διάταγμα 85 του 2022 η θέση της κυβέρνησης ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή. «Το ΠΔ ρυθμίζει τα προσόντα όλων των κλάδων για τις προσλήψεις σε θέσεις διοικητικού και όχι καλλιτεχνικού χαρακτήρα στο ελληνικό Δημόσιο». Εξήγησε ότι δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι καλλιτέχνες στο δημόσιο τομέα σε ό,τι έχει να κάνει με την καλλιτεχνική τους ιδιότητα. Ωστόσο για να μη δημιουργούνται παρανοήσεις προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών στο Δημόσιο σε σχέση με το προεδρικό διάταγμα. Επεκτείνεται δε και στους δήμους η χρήση ειδικού μισθολογίου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στα μέτρα που λαμβάνονται για τη δημιουργία πανεπιστημιακού επιπέδου σχολών για τις παραστατικές τέχνες.

Στη συνέχεια πέρασε σε τέσσερα ακόμη προγράμματα προληπτικής ιατρικής που δρομολογούνται επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική ιατρική.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι κατέληξε σε μία δεινή κοινοβουλευτική και όχι μόνο κοινοβουλευτική αλλά και πολιτική ήττα του κ. Τσίπρα προσωπικά, ο οποίος πήρε πάνω του όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό όχι μόνο γιατί απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας πανηγυρικά αλλά όπως είπε «επειδή φάνηκε ολοκάθαρα η γύμνια θέσεων και επιχειρημάτων τόσο του κ. Τσίπρα προσωπικά όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο σμηναγό, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας στους οικείους του νεκρού υποσμηναγού και στην Πολεμική μας Αεροπορία.

Το δυσάρεστο αυτό γεγονός συνέπεσε με τη συμπλήρωση 27 χρόνων από την κρίση των Ιμίων και τη θυσία στο βωμό του καθήκοντος τριών Ελλήνων αξιωματικών. Η Πολιτεία και το έθνος αποτίουν φόρο τιμής στους πεσόντες και αναγνωρίζουν τη θυσία, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Τόκιο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στην Ιαπωνία. Χθες, είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, ενώ συναντήθηκε και με στελέχη του εθνικού φορέα επιχειρήσεων και ομίλων της Ιαπωνίας. Σήμερα συναντήθηκε με θεσμικούς επενδυτές, απηύθυνε χαιρετισμό σε ελληνο-ιαπωνική επιχειρηματική ημερίδα και έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

Ο πρωθυπουργός και ο Ιάπωνας ομόλογός του υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας, η οποία αναβαθμίζει τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Υπογράφηκαν επίσης:

Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού.

Διακανονισμός μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας και αντίστοιχου φορέα της Ιαπωνίας.

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων και του αντίστοιχου ιαπωνικού Nippon Export & Investment Insurance (NEXI).

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Enterprise Greece και αντίστοιχου φορέα Japan External Trade Organisation (JETRO).

Επιτεύχθηκε, επίσης, συμφωνία επί του κειμένου Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί εντός του έτους.

Μιλώντας σε στελέχη του εθνικού φορέα επιχειρήσεων και ομίλων της Ιαπωνίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και κάλεσε τους Ιάπωνες επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας.

Ανέφερε, ανάμεσα, στα άλλα ότι:

-Η ελληνική οικονομία βρίσκεται τώρα σε δυναμική πορεία και σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης.

-Αναπτύχθηκε σχεδόν 5,6% το 2022, ρυθμός σχεδόν διπλάσιος του μέσου όρου ανάπτυξης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

-Οι εξαγωγές ως ποσοστό του Α.Ε.Π. σήμερα ξεπερνούν ήδη το 40%.

-Είχαμε σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, καταγράφοντας ρεκόρ το 2021 και το 2022, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, τον πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό διότι ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. Μειώσαμε τους φόρους, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα μέτωπα και έχει εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστημα.

Υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ότι εντός του 2023 θα φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα και αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τα ιαπωνικά κεφάλαια, έτσι ώστε να επανατοποθετηθούν στην Ελλάδα.

Με αυτά τα δεδομένα κάλεσε τους Ιάπωνες επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην περιοχή μας, να εξετάσουν την Ελλάδα ως πρωταρχικό επενδυτικό προορισμό τους.

Η ακτινοβολία της Ελλάδας δεν περιορίζεται πια μόνο στον άμεσο περίγυρό της ή στους παραδοσιακούς συμμάχους της. Το πεδίο της εξωτερικής μας πολιτικής διευρύνεται και επεκτείνεται, με άμεσο αντίκτυπο στην ισχυροποίηση της Πατρίδας μας σε όλους τους τομείς.

Για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings. Πρόκειται, άλλωστε, για μία εξέλιξη που φέρνει την οικονομία μας μόλις ένα σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα και συνιστά άλλη μια επιβεβαίωση της ορθότητας, της υπευθυνότητας, αλλά και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής μας.

Είναι η 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στα 3,5 χρόνια διακυβέρνησης και -όπως επισημαίνει ο διεθνής οίκος- οφείλεται στην καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισμού, στις προβλέψεις για καλύτερα αποτελέσματα στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της χώρας, αλλά και την ανάπτυξη, και βέβαια στο γεγονός -όπως σημειώνει η ίδια η Έκθεση- ότι «οι Αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στη μεταρρυθμιστική ατζέντα».

Πρόκειται δηλαδή για καρπό των προσπαθειών μας, τον καρπό των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθήσαμε σε αυτή την πρώτη μας τετραετία. Της συρρίκνωσης της ανεργίας και της εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση αυτή, συνεχίζουμε και θα πετύχουμε περισσότερα και καλύτερα, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους μισθούς και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας.

Η κυβέρνηση δίπλα στον καλλιτεχνικό κόσμο

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες καλλιτεχνών που εκδηλώθηκαν μετά το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 η θέση της κυβέρνησης ήταν σαφής από την πρώτη στιγμή. Το Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει τα προσόντα όλων των κλάδων για προσλήψεις σε θέσεις διοικητικού -και όχι καλλιτεχνικού- χαρακτήρα στο Δημόσιο. Δεν ρυθμίζει, δηλαδή, και συνεπώς δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται και αμείβονται στο Δημόσιο Τομέα για οτιδήποτε έχει να κάνει με την καλλιτεχνική τους ιδιότητα.

Παρόλα αυτά, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία αλλά κυρίως για να γίνει απολύτως ξεκάθαρη η βούληση της κυβέρνησης για στήριξη, αναβάθμιση και όχι υποβάθμιση του κλάδου, η κυβέρνηση -όπως ανακοίνωσε με σχετική ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης- καταρτίζει και θα προωθήσει πολύ σύντομα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών στο Δημόσιο σε σχέση με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα. Ξεκαθαρίζει, έτσι, το μισθολογικό τοπίο για τους καλλιτέχνες, ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι εξαιρούνται από τον ΑΣΕΠ και πληρώνονται με άλλον τρόπο.

Προκειμένου, μάλιστα, να διορθωθούν αστοχίες και λάθη που παρατηρήθηκαν διαχρονικά σε ΟΤΑ, επεκτείνεται και στους Δήμους η υποχρέωση για τη χρήση ειδικού και όχι ενιαίου μισθολογίου, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να προσλαμβάνονται και να αμείβονται με δίκαιο τρόπο που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του καλλιτεχνικού επαγγέλματος.

Παράλληλα, η κυβέρνηση -όπως έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός- είναι αποφασισμένη να δώσει καθαρές λύσεις, έτσι ώστε η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για τις παραστατικές τέχνες. Το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη από το 2021 ξεκινήσει, σε συνεργασία με τις κρατικές σχολές, την απαραίτητη προεργασία. Τώρα, η κυβέρνηση είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, ικανοποιώντας ένα διαρκές, ένα δίκαιο αίτημα δεκαετιών: Προχωρά άμεσα στην κατάρτιση οδικού χάρτη, με τον οποίο η χώρα μας θα αποκτήσει ως το 2025 δημόσιες, πανεπιστημιακού επιπέδου, σπουδές για τις παραστατικές τέχνες.

Προχωρά, επίσης, στη διαβάθμιση της ωδειακής εκπαίδευσης που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μουσικής παιδείας στην πατρίδα μας, καθώς η ωδειακή παιδεία στη χώρα μας διέπεται ακόμα από Βασιλικό Διάταγμα του 1957.

Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται τρεις διυπουργικές Ομάδες Εργασίας, μία για το θέατρο και τη δραματική τέχνη, μία για το χορό και μία για τη μουσική, με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων των γενικών γραμματέων των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, φορέων όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, των διευθυντών των κρατικών σχολών, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και από τις τρεις μορφές παραστατικών τεχνών που ανέφερα προηγουμένως, και φυσικά, σε εκτενή τακτική διαβούλευση με τα αντιπροσωπευτικά κλαδικά και σπουδαστικά σωματεία. Και σε αυτήν την περίπτωση, η Κυβέρνησή μας αποδεικνύει με πράξεις και όχι με λόγια ότι δεν είναι δογματική, αποδεικνύει με πράξεις και όχι με ευχολόγια, την αποφασιστικότητά της να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα που χρονίζει εδώ και πολλές δεκαετίες.

Δρομολογούνται άλλα τέσσερα προγράμματα προληπτικής ιατρικής

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση έδωσε και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική ιατρική. Αποτελεί, άλλωστε, επιστημονική διαπίστωση, αλλά και κοινή πλέον πεποίθηση ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται και από την εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, «Φώφη Γεννηματά», που μπήκε πρόσφατα σε εφαρμογή. Αφορά συνολικά 1,3 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών και περιλαμβάνει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση από γιατρό.

Ήδη, 4.700 από τις 80.000 γυναίκες που πήραν μέρος στο πρόγραμμα αυτό, κατάφεραν να εντοπίσουν γρήγορα, έγκαιρα ευρήματα σε πρώιμο στάδιο.

Επιλογή της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην κατάρτιση και εφαρμογή σειράς άλλων προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. Το επόμενο βήμα γίνεται σήμερα, καθώς στο Νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ψηφίζεται στη Βουλή, περιλαμβάνεται πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας για όλα τα παιδιά της χώρας, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Αφορά 660.000 παιδιά και το κόστος καλύπτεται πλήρως από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή τρία ακόμη προγράμματα στην κατεύθυνση αυτή, στην κατεύθυνση της προληπτικής ιατρικής:

Το πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που αφορά 2,5 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 21-65 ετών.

Το πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου που αφορά 3,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-70 ετών.

Το πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων που αφορά 5,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 30-70 ετών.

Η υγεία είναι το πλέον κρίσιμο αγαθό, είναι το πλέον κρίσιμο και σημαντικό ζήτημα για τον πληθυσμό και η Κυβέρνηση, σταθερά, ακλόνητα, αγωνίζεται για να βελτιώσει και το Ε.Σ.Υ. και όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που αφορούν στην υγεία του ελληνικού λαού.

Για τη συζήτηση στην Βουλή

Η συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή, μετά την υποβολή πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε σε μια δεινή κοινοβουλευτική -όχι όμως μόνο κοινοβουλευτική, αλλά και πολιτική- ήττα του κ. Τσίπρα προσωπικά, ο οποίος πήρε πάνω του όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αποτελεί δεινή ήττα όχι μόνο επειδή η πρόταση απορρίφθηκε πανηγυρικά, αλλά γιατί φάνηκε ολοκάθαρα η γύμνια θέσεων και επιχειρημάτων τόσο του κ. Τσίπρα προσωπικά, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.

Ο κ. Τσίπρας επεδίωξε και επιδιώκει να προηγηθεί η πολιτική διαχείριση της δικαστικής διερεύνησης. Το κάνει γιατί αυτό ευνοεί τη συκοφαντία και τη σπέκουλα, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική αντιπολιτευτική ύλη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει τίποτα ουσιαστικό, πρακτικό και ωφέλιμο να πει. Επενδύει στις μυθοπλασίες, στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς και την τοξικότητα. Θυμίζω απλώς ότι στο παρελθόν η Δικαιοσύνη αποδόμησε και ανέτρεψε τις συκοφαντικές εκστρατείες του ΣΥΡΙΖΑ, στα υποτιθέμενα μεγάλα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης που κατασκεύασε, με αποτέλεσμα ο κ. Τσίπρας να βρεθεί έκθετος. Με την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης και της συγκεκριμένης υπόθεσης, θα έλθει για άλλη μια φορά η πικρή, για τον κ. Τσίπρα, ώρα της πολιτικής αποτίμησης.

Επιπλέον, ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, αποκάλυψε τον αφόρητο ερασιτεχνισμό που τους διέπει σε όλα τα ζητήματα. Είπαν διάφορα ασύνδετα για το τι θα ήθελαν να γίνει, χωρίς να έχουν ιδέα αν αυτά πραγματικά γίνονται και χωρίς λέξη για ένα εφαρμοστικό πλάνο για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν και να πραγματοποιηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εγκλωβισμένος στον πολιτικό βολονταρισμό που τον διακρίνει από την εποχή που δημιουργήθηκε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και δεν θέλει να αλλάξει, παρότι ο κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται ταχύτατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει δέσμιος μιας ιδεολογίας που χρεοκόπησε στον 20ο αιώνα και δεν έχει τίποτα να πει στον κόσμο του 21ου αιώνα. Είναι ανίκανος να καταλάβει τις προκλήσεις, τις προοπτικές του σήμερα, να προτείνει πράγματα χρήσιμα. Είναι ένα κόμμα που κινείται με τον τρόπο, τη λογική, την ατζέντα του χθες: Δεν ανανέωσε το στελεχιακό του δυναμικό, επιμένει σε ιδέες όχι του χθες αλλά του προχθές. Ακόμα και σε επίπεδο ηγεσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον ίδιο πρόεδρο εδώ και 15 χρόνια. Το ίδιο πρόσωπο στην ηγεσία επί 15 χρόνια δεν το συναντά κανείς συχνά σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ίσως και αυτό να αποκαλύπτει την λογική και την κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ, της οποίας έκφανση είναι και η ασύδοτη έκφραση σκανδαλολογίας και λάσπης. Όμως, δεν κατανοούν ότι διαχειριζόμενοι τόση τοξικότητα, οι πρώτοι που δηλητηριάζονται είναι οι ίδιοι.

Στον αντίποδα η δική μας προτεραιότητα το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές είναι να περιγράψουμε αναλυτικά τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο και να παρουσιάσουμε το λεπτομερές, αλλά και τεκμηριωμένο σχέδιό μας για το πώς θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα: Περισσότερα και καλύτερα για όλους. Με πραγματισμό, με γνώση, με επαγγελματισμό, παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Στην καθημερινότητα, στις ανάγκες των ανθρώπων, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα. Αυτά είναι τα σημαντικά για εμάς και σε αυτά θα μείνουμε προσηλωμένοι.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται: «Το παραλήρημα του κ. Οικονόμου αποκαλύπτει τον πανικό του κ. Μητσοτάκη μπροστά στο δημοκρατικό κύμα που θα τον σαρώσει σε λίγους μήνες στις εκλογές. Θέλει πολύ θράσος να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για «ολοκληρωτισμό» εκείνοι που επιχείρησαν με ολοκληρωτικό τρόπο να χειραγωγήσουν το σύνολο της δημόσιας ζωής του τόπου με τις υποκλοπές. Θέλει πολύ θράσος να μιλούν για τον προσανατολισμό της χώρας εκείνοι που την διέσυραν διεθνώς. Θέλει πολύ θράσος να μιλούν για τον Κοινοβουλευτισμό εκείνοι που δίνουν άδεια στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να κάνει συγκεντρώσεις ως «πολιτικό κόμμα». Εντέλει, θέλει πολύ θράσος να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για «τραμπισμό» εκείνοι που έχουν ξεπατικώσει τις μεθόδους Τραμπ για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω των προσωπικών δεδομένων».

Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα: Χαλάζι στην περιοχή των ερευνών για τον πιλότο (εικόνες)

Ρέθυμνο - αιματηρό περιστατικό σε μπαρ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι εμπλεκόμενοι

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο στον Κουρμπέλη για την αποβολή