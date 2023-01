Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αγραβάνης: Νέα μεταγραφή για τον διεθνή φόργουορντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του παίκτη.

Μετά τον Ματ Τόμας, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Έλληνα διεθνή φόργουορντ Δημήτρη Αγραβάνη για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός είναι η τρίτη ομάδα που θα αγωνιστεί φέτος ο Δημήτρης Αγραβάνης, ο οποίος ξεκίνησε την σεζόν στην Ιταλία με τη Νάπολι και κατόπιν αγωνίστηκε στο Περιστέρι bwin.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Αγραβάνη για τα επόμενα 2.5 χρόνια.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1994 στο Μαρούσι, έχει ύψος 2.08μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «4» και «5».

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Γ.Σ. Αμαρουσίου, όπου υπέγραψε και το παρθενικό του επαγγελματικό συμβόλαιο. Με την ομάδα του Αμαρουσίου αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α1 τις σεζόν 2010-11 και 2011-12. Η επόμενη χρονιά (2012-13) τον βρήκε στον Πανιώνιο με τη φανέλα του οποίου κατέκτησε την 3η θέση στο πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2013 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε τα επόμενα 6 χρόνια κατακτώντας 2 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2015 και 2016) και 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013). Το καλοκαίρι του 2015 επιλέχθηκε στο νούμερο 59 του NBA Draft από τους Atlanta Hawks.

Από το 2019 έως το 2022 φόρεσε την φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε την πρώτη σεζόν σε 30 συνολικά παιχνίδια 9.7 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 21.3 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη σεζόν (2020-2021) σε 39 παιχνίδια είχε 13 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 26.5 λεπτά συμμετοχής, ενώ στην αρχή της χρονιάς κατέκτησε και το Σούπερ Καπ με την ομάδα της Πάτρας. Στην τελευταία του χρονιά με τον Προμηθέα (2021-2022) είχε 13 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ξεκίνησε τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2022-2023) στην Ιταλία με τη φανέλα της Napoli, όπου σε 5 αγώνες του εγχώριου πρωταθλήματος είχε 8.6 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησε το Περιστέρι με το οποίο σε 8 ματς του ελληνικού πρωταθλήματος μέτρησε 10.9 πόντους και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Δημήτρης Αγραβάνης έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων αλλά και στην Εθνική Ανδρών. Συνολικά με την Ανδρών έχει 46 συμμετοχές και 325 πόντους (μ.ο. 7.07). Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στο Ευρωμπάσκετ του 2022, όπου είχε 6.3 πόντους και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όσο ανά ματς.»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Αγραβάνης τόνισε στο paobc.gr: «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Παναθηναϊκό για τη μεγάλη ευκαιρία που μου δίνει να επιστρέψω στην Ευρωλίγκα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για τη ζωή και την καριέρα μου. Τα χρόνια περνάνε και μέσα από πολλές καταστάσεις και από πολλά λάθη που μπορεί να έχεις κάνει μαθαίνεις και ωριμάζεις ως αθλητής αλλά και ως άνθρωπος. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος.

Γνωρίζω επίσης πως κάποιοι φίλοι της ομάδας μου θα έχουν δεύτερες σκέψεις και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω πως είμαι ένας άνθρωπος που παθιάζομαι απίστευτα όταν αγωνίζομαι. Το αίμα μου βράζει και είμαι έτοιμος να “πεθάνω” πάνω στο παρκέ και έτσι θα πράξω για τον Παναθηναϊκό. Θα αποδείξω σε όλους πως θα αφήσω κάθε ικμάδα δύναμης και ιδρώτα πάνω στο παρκέ ώστε να βάλω ένα λιθαράκι και ο Παναθηναϊκός να επιτύχει τους στόχους του. Είμαι πραγματικά περήφανος που θα φορέσω τη φανέλα του Συλλόγου».

Ειδήσεις σήμερα:

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης

Πέτσας για εκλογές: ορισμένες οι Κυριακές Απριλίου και Μαΐου

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου - Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν εξετάσεις πρόληψης