ΕΑΔ - Διαφθορά: Βελτίωση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη

Τι αναφέρει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την Ελλάδα και την θέση της της στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική άνοδο στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI), σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που δόθηκε σήμερα Τρίτη 31.01.2023 στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα το 2022 βελτίωσε τη βαθμολογία της κατά 7 μονάδες (από 45 σε 52) και την κατάταξή της κατά 16 θέσεις (από 67η σε 51η) σε σχέση με το 2018. Η χώρα συγκεντρώνει 52 βαθμούς στην αξιολόγηση και καταλαμβάνει την 51η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας. Η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στο 30% των χωρών με τα καλύτερα αποτελέσματα παγκοσμίως, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο των 180 χωρών (43/100).

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμβάλλει στα αποτελέσματα αυτά με το πολυσχιδές ελεγκτικό έργο της, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025, την εφαρμογή κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στα πεδία: του Εσωτερικού Ελέγχου, της ρύθμισης Δραστηριοτήτων Επιρροής (lobbying), της Πολιτικής Δώρου, της Σύγκρουσης Συμφερόντων και της προστασίας προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις (whistleblowers), καθώς και με την εισαγωγή καινοτομιών όπως, ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας.

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας αποτυπώνει το επίπεδο αντίληψης της διαφθοράς σε 180 χώρες του κόσμου, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα αξιολόγησης από 0-100, με το 0 αντιστοιχεί σε χώρες όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς και το 100 στις χώρες με χαμηλό επίπεδο αντίληψης διαφθοράς.

