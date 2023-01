Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Γηροκομείο: Καταγγελίες για αλλοίωση στοιχείων της υπόθεσης

Τι αναφέρει σε συμπληρωματική κατάθεση του ένας από τους κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση των θανάτων στο γηροκομείο.

Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που φέρεται να κάνει λόγο για προσπάθεια αλλοίωσης σημαντικών στοιχείων της υπόθεσης της Αγίας Σκέπης αλλά και για ένα διάτρητο μέχρι σήμερα σύστημα ελέγχου στη φυλακή Χανίων, προχώρησε ένας εκ των 4 προσωρινά κρατουμένων για την υπόθεση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 70χρονος κατηγορούμενος και προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του οίκου ευγηρίας «Αγία Σκέπη», καταγγέλλει σε συμπληρωματική του κατάθεση στον ανακριτή Χανίων, ότι ο έτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση, επίσης προσωρινά κρατούμενος στο κατάστημα κράτησης Κρητη Ι, παραποιεί στοιχεία μέσα από τη φυλακή Χανίων, προς όφελός του!

Όπως αναφέρει στη συμπληρωματική του κατάθεση, ο συγκατηγορούμενος και συγκρατούμενός του χρησιμοποιούσε τον χώρο του ιατρείου των φυλακών στον οποίο είχε αποκτήσει πρόσβαση τόσο σε τηλέφωνο όσο και σε ίντερνετ και προχωρούσε σε αλλοίωση και παραποίηση των στοιχείων του βιβλίου λογοδοσίας της Αγίας Σκέπης με σκοπό αυτά να λειτουργήσουν υπέρ του.

Μάλιστα, ο 70χρονος προχωρά σε μια ακόμα σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι πριν από τη συμπληρωματική του κατάθεση στον ανακριτή, σε συζήτηση που είχε με ανώτατο στέλεχος της φυλακής Χανίων, δέχθηκε προειδοποίηση να μην καταθέσει τα παραπάνω (την παραποίηση δηλαδή στοιχείων από συγκρατούμενό του μέσα από τη φυλακή χρησιμοποιώντας τηλέφωνο και ίντερνετ της φυλακής) γιατί όπως φέρεται να του είπε το ανώτατο στέλεχος (σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος) η κατάθεση αυτή θα γυρίσει σε βάρος του!

Η συμπληρωματική κατάθεση στον ανακριτή δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση καθώς πρέπει να διερευνηθεί αν ισχύουν οι καταγγελίες και αν υπάρχει αλλοίωση των στοιχείων της υπόθεσης από τον προσωρινά κρατούμενο και κατηγορούμενο, αν η καταγγελλόμενη παραποίηση γινόταν απρόσκοπτα μέσα από την ίδια τη φυλακή με εξοπλισμό του ίδιου του σωφρονιστικού ιδρύματος, τι γνώση είχε γι’ αυτό ο μέχρι πρότινος διευθυντής της φυλακής και αν υπήρξε προειδοποίηση προς τον κατηγορούμενο να μην προχωρήσει στην κατάθεση.

