Μουσείο Ερμιτάζ: Χάκερ έκαναν προβολή με την σφαγή στην Μπούτσα

Σάλος στην Ρωσία, μετά την προβολή βίντεο στις οθόνες του Μουσείου, με εικόνες από την θηριωδία στην ουκρανική πόλη.

Άγνωστοι παραβίασαν το σύστημα των ηλεκτρονικών οθονών που είναι εγκατεστημένες στο μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης περίπου στις 16.00 η ώρα στις 29 Ιανουαρίου 2023 και έδειξαν θέμα για τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην ουκρανική πόλη Μπούτσα κατά την διάρκεια της ρωσικής κατοχής την άνοιξη του 2022, αναφέρει ο ιστότοπος Fontanka.ru. Τι συγκεκριμένα έδειξαν μέσα από τις οθόνες δεν διευκρινίζεται.

Υπάλληλοι του μουσείου Ερμιτάζ απευθύνθηκαν στην αστυνομία το βράδυ της ίδιας ημέρας, η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τους χάκερς, ενώ η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας θα αποφασίσει πώς θα αξιολογήσει το συμβάν.

Στα τέλη Φεβρουαρίου του περασμένου χρόνου, κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την πόλη Μπούτσα στην περιοχή του Κιέβου. Μετά την απελευθέρωσή της στην πόλη και στα πλησιέστερα χωριά εντοπίσθηκαν μαζικοί τάφοι. Μόνο στην Μπούτσα βρέθηκαν τα πτώματα 458 κατοίκων μεταξύ των οποίων και 9 παιδιών.

Στις 25 Ιανουαρίου, μια βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταδόθηκε από την τηλεόραση στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, καθώς και στην περιοχή Κρασνοντάρ, την προσαρτημένη Κριμαία και τη Σεβαστούπολη. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ομιλία του αρχηγού του κράτους εμφανίστηκε στις οθόνες αντί του συνηθισμένου προγράμματος των ρωσικών τηλεοπτικών καναλιών, όπως το STS και το TNT. Οι ρωσικές αρχές το απέδωσαν σε χάκινγκ.

