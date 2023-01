Αθλητικά

Γαλατασαράι - ΑΕΚ: "Βασίλισσα" στην Πόλη η Ένωση

Σπουδαία εμφάνιση των "κιτρινόμαυρων", που πέρασαν από την έδρα των Τούρκων, στην Κωνσταντινούπολη.

Με τεράστιο «διπλό» επί τουρκικού εδάφου έσπασε η ΑΕΚ το ρόδι στη φάση των «16» του Basketball Champions League. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα 81-71 από την έδρα της Γαλατασαράι, για τη 2η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στον 11ο όμιλο και υποχρεώνοντας την ομάδα των Ανδρέα Πιστιόλη και Κώστα Παπαδόπουλου στην πρώτη ήττα.

Η ΑΕΚ εξαργύρωσε τη διάρκεια που επέδειξε στην άμυνα, τις ηρωϊκές εμφανίσεις των Ακίλ Μίτσελ (19π., 13ρ.), Γιάνις Στρέλνιεκς (18π., 4/6 τρίποντα), Δημήτρη Φλιώνη (11π., 10ρ., 9ασ.) και την απόλυτη κυριαρχία της στον τομέα των ριμπάουντ (49 έναντι 33 με 17 έναντι 9 επιθετικά).

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 36-35, 57-61, 71-81

Η ΑΕΚ είδε τον Μίτσελ να κυριαρχεί με το... καλησπέρα κοντά στο καλάθι και περιορίζοντας με την άμυνα της τον γρήγορο ρυθμό των γηπεδούχων, κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ μέχρι το 10΄ (19-18). Με τον Φλιώνη να διακρίνεται σε οργάνωση, εκτέλεση και δημιουργία και χωρίς να χάσει τη διάρκεια της σε άμυνα και επίθεση, η Ένωση παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής μέχρι το ημίχρονο, η λήξη του οποίου τη βρήκε στο -1 (36-35).

Στην τρίτη περίοδο, η άμυνα της ελληνικής ομάδας έκοψε το περιφερειακό σουτ της Γαλατασαράι και με την επίθεση της να δίνει ρεσιτάλ από 6,75, η ΑΕΚ προσπέρασε στο 25΄ (46-50) και δεν έχασε το προβάδισμα μέχρι το 30΄ (57-61). Με τον Μίτσελ κοντά στο καλάθι και τον Στρέλνιεκς από την περιφέρεια, η Ένωση όχι μόνο δεν απειλήθηκε στον... επίλογο του αγώνα, αλλά εξαργυρώνοντας την ευστοχία της από τη γραμμή των ελευθέρων βολών απέκτησε και μία διαφορά 10 πόντων, αποκτώντας προβάδισμα επί της τουρκικής ομάδας στο δρόμο για το final 8.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Γκλίτσιτς, Μαέστρε

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Πιστιόλης): Καλέιρο 10 (2), Ένις 18 (3), Καμπατζά 11 (1), Κοκσάλ 10 (2), Ράσελ 6, Φλόιντ 2, ΜακΓκι 2, Μουσταφά 2, Ρίστιτς 10 (2).

ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 11 (1), Γιάνκοβιτς 7 (1), ΜακΓκριφ 4, Μίτσελ 19, Γουίλιαμς 8, Φρέιζιερ 3 (1), Γόντικας, Μάιλς 3 (1), Παπαδάκης 6 (2), Πετρόπουλος, Στρέλνιεκς 18 (4), Ξανθόπουλος 2.

