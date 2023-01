Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Δολοφονήθηκε μια νύχτα σαν αυτή - Άναψαν κεριά στην μνήμη του (εικόνες)

Μαθητικές αγκαλιές, λουλούδια και κεριά στον τόπο, όπου πριν από ακριβώς έναν χρόνο, έπεσε νεκρός ο 19χρονος, επειδή… ήταν οπαδός του Άρη.

Ακριβώς ένας χρόνος συμπληρώνεται τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, από την στιγμή που ο 19χρονος Άλκης Καμπανός, έπεφτε νεκρός από τα δολοφονικά χτυπήματα της ομάδας των 12 κατηγορούμενων στην δίκη.

Από νωρίς την Τρίτη, όπως άλλωστε γινόταν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, φίλοι, γνωστοί, φίλαθλοι και πάρα πολύς κόσμος πέρασε από το σημείο της στυγερής δολοφονίας, στη συμβολή των οδών Άλκη Καμπανού (όπως ονομάζεται πλέον) και Πλαστήρα, αφήνοντας ένα λουλούδι ή ανάβοντας ένα κεράκι και ως φόρο τιμής στον 19χρονο, ο θάνατος του οποίου συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Την ίδια στιγμή, σε όλη τη γύρω περιοχή, έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητικές κορδέλες προκειμένου να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα, ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης πού θα γίνουν αύριο.

Συγκεκριμένα, λόγω του τρισάγιου που θα τελεστεί στις 11:00, με πρωτοβουλία του Α.Σ Άρη και λόγω της απογευματινής συγκέντρωσης στις 18:00, μετά την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τον Λευκό Πύργο, τα αυτοκίνητα απαγορεύεται να παρκάρουν από τις 10:00 έως τις 20:00 στο συγκεκριμένο σημείο.

Στα χρώματα του κίτρινου, του πορτοκαλί και του σιέλ θα «ντυθούν» την Τετάρτη, στην ημέρα μνήμης της δολοφονίας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού οι «ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, ενώ μέλη της «Δομής εις το όνομα του Άλκη» θα οργανώσουν ένα ιδιαίτερο δρώμενο στον αύλειο χώρο του μνημείου του Λευκού Πύργου.

Επιπλέον, αν και υπήρξαν κάποια «κολλήματα» για το δρώμενο στο μνημείο του Λευκού Πύργου, στο τέλος βρέθηκε λύση για να αναδειχθεί όσο περισσότερο γίνεται η μνήμη του Άλκη.

Το μνημείο του Λευκού Πύργου ανήκει στην Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Τελικά δόθηκε έγκριση να τοποθετηθεί προτζέκτορας σε σημείο του αύλειου χώρου του Λευκού Πύργου

Το χρονοδιάγραμμα της πορείας

Αρχικά, οπαδοί, παιδιά και οικογένειες θα συγκεντρωθούν στις 18.00 μ.μ. στον τόπο δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα και Άλκη Καμπανού (πρώην Θεοδ. Γαζή). Εκεί η Δομή θα προβεί σε μία κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού.

Στη συνέχεια, η πορεία θα κατευθυνθεί στις 19.00 μ.μ., στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας (απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο). Εκεί είναι το ραντεβού με όλους τους συλλόγους, αθλητές, πολίτες που δεν θα βρίσκονται στο σημείο της δολοφονίας.

Τέλος, μέσω της Λεωφόρου Στρατού η πορεία θα καταλήξει στο μνημείο του Λευκού Πύργου. Εκεί θα υπάρξει προβολή φωτογραφιών του Άλκη, φωτογραφιών από ενέργειες που έγιναν στη μνήμη του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και από ενέργειες της Δομής. Επίσης θα υπάρξει και ένα δρώμενο μπροστά στο Λευκό Πύργο.

Μαθητές φόρεσαν τις φανέλες των ομάδων τους και έγιναν μια αγκαλιά

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς έστειλαν ηχηρά μηνύματα κατά της οπαδικής βίας.

Την Τρίτη το πρωί μαθητές φόρεσαν τις φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων και έδειξαν ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, συνεχίζοντας να παίζουν μαζί στο προαύλιο του σχολείου. Οι φανέλες και τα κασκόλ του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων μπήκαν μπροστά από το συγκλονιστικό γκράφιτι που απεικονίζει τον 19χρονο Άλκη να προστατεύει τα παιδιά που φοράνε φανέλες με διαφορετικά χρώματα. Μάλιστα ετοίμασαν κι ένα συγκινητικό τραγούδι στο οποίο φώναξαν μεταξύ άλλων “είμαστε όλοι φίλοι”.

Ο δημιουργός του γκράφιτι, “Sam84”, δήλωσε ότι αυτή η δημιουργία είναι για τον Άλκη και πως θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά ανεξάρτητα της ομάδας που υποστηρίζουμε. “Θεωρούμε ότι θα ήταν όνειρο του Άλκη να μπορεί να συμβεί αυτό. Σχεδιάστηκε να βλέπει από ψηλά για να χαζεύει αυτόν τον ιδανικό κόσμο“.

Αξίζει να σημειωθεί και η δήλωση της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, Μαρία Πινιατάρο.

Όπως εξήγησε, ο μικρός της γιος ανησυχούσε την προηγούμενη μέρα πως αν φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, κάποια άλλα άτομα μπορεί να του κάνουν ό,τι έκαναν και στον Άλκη. “Προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ξανά” είπε.

Τέλος, οι μικροί μαθητές ζωγράφισαν σε μια γωνιά του σχολείου τις λέξεις “αλληλεγγύη, συνύπαρξη, αλληλοσεβασμός”.

Πηγή: grtimes.gr - thestival.gr

