Ανδραβίδα – Πτώση Φάντομ: Ο “Ναυτίλος” στις έρευνες για τον πιλότο

Αδιάκοπες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του Ευστάθιου Τσιτλακίδη στο σημείο συντριβής του Φάντομ.

Χωρίς διακοπή είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου κυβερνήτη του μαχητικού αεροσκάφους, που συνετρίβη στην Ανδραβίδα.

Έχουν περάσει 45 ώρες, ενώ πλησιάζει και οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τις έρευνες μέχρις ότου βρεθεί ο Ευστάθιος Τσιτλακίδης.

Οι έρευνες για τον πιλότο γίνονται σε βάθος 1000 μέτρων και για το λόγο αυτόν από σήμερα θα συμμετάσχει και το ειδικό υποβρύχιο του υπουργείο Ναυτιλίας, «Ναυτίλος».

Χθες Τρίτη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο αρχηγός του του ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, επισκέφθηκαν στην Τρίπολη την οικογένεια του πιλότου Μάριου – Μιχαήλ Τουρούτσικα – που έχασε τη ζωή του κατά την πτώση του Φάντομ – προκειμένου να εκφράσουν τα συλλυπητήρια τους.

Ο πατέρας του συγκυβερνήτη, ο Κωνσταντίνος Τουρούτσικας, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 για τον γιο του, είπε πως εκείνος του έλεγε: «πατέρα, δεν είμαι ήρωας, είμαι μαχητής».

