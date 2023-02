Life

“Family Game”: Οι “Κουμπάρες” και τα “Τελάρα”… τα δίνουν όλα!

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά, μαζί με τις ομάδες τους, μας προσφέρουν ένα ξεχωριστό και άκρως διασκεδαστιικό βράδυ Σαββάτου.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό!

Είναι το Family Game, με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά και αυτό το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

Όσα θα δούμε το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τις «Κουμπάρες» και τα «Τελάρα» για να παίξουν μαζί τους τα πιο ανατρεπτικά και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης. Ως καλοί οικοδεσπότες, για αρχή θα κεράσουν τους καλεσμένους τους γλυκάκι, αλλά επειδή ένα γλυκό ή μια τούρτα δεν είναι ποτέ αρκετά, θα τους «περάσουν» και στο φρούτο… Μόνο που αυτό το φρούτο έχει την ιδιαιτερότητα του ιπτάμενου!

Ο Μάρκος καλεί την Έλενα σε ένα «Δείπνο για δύο», αλλά το μενού τελικά δεν είναι αυτό που φανταζόντουσαν, καθώς πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Το κέφι, όμως, δεν πέφτει ποτέ στο «FAMILY GAME» γι’ αυτό βάζουν τέρμα τη μουσική και το πλατό γεμίζει με Ινδιάνους, γορίλες, λύκους αλλά, και φαντάσματα! Μετά από ένα τέτοιο ξέφρενο πάρτι, πάνε όλοι μαζί στο πιο παγωμένο μέρος για ένα γρήγορο και κρύο ντους!

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame





