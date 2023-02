Οικονομία

Βρήκαν χαμένη τραπεζική κάρτα... και άρχισαν τα ψώνια

Πόσα χρήματα απέσπασαν οι δράστες από τη χαμένη πιστωτική κάρτα και πώς εντοπίστηκαν.



Συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα με τη χρεωστική κάρτα που βρήκαν έκαναν ένας 25χρονος Πακιστανός με δύο γυναίκες Ρομά, 20 και 50 ετών.

Ειδικότερα, ένας 70χρονος έχασε τις προηγούμενες μέρες στη Μεσσήνη το κινητό του τηλέφωνο, στη θήκη του οποίου είχε τη χρεωστική του κάρτα.

Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, από την έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, το τηλέφωνο και την κάρτα είχαν βρει ο 25χρονος και οι δύο γυναίκες και χωρίς να χάσουν ευκαιρία, άρχισαν να κάνουν ανέπαφες συναλλαγές σε καταστήματα. Συνολικά χρέωσαν την κάρτα με το ποσό των 140 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των τριών ατόμων για απάτη με υπολογιστή, ενώ σε έρευνα που έγινε σε σπίτι που διέμεναν βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του 70χρονου και του αποδόθηκε.

πηγή: tharrosnews.gr

