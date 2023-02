Life

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης δεν θα μείνει ατιμώρητος (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις 7 Φεβρουαρίου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου. Η άμεση απάντηση του πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών, με αφορμή την κατάθεση του για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγη ώρα μετά από την εμφάνιση του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας, άφησε να εννοηθεί ότι στις 7 Φεβρουαρίου, οπότε έχει προσδιοριστεί η επόμενη δικάσιμος για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, με κατηγορούμενη την μητέρα της, θα υπάρξει «χτύπημα» από την πλευρά της κ. Πισπιρίγκου σε βάρος του Μάνου Δασκαλάκη για όσα είπε στην κατάθεση του στο δικαστήριο.

«Την πραγματικότητα θα την αντιληφθείτε στις 7 του μηνός. Είναι μύθευμα η εμμονή της Ρούλας Πισπιρίγκου για τον Δασκαλάκη, το οποίο κατασκεύασε ο Εισαγγελέας της υπόθεσης που πρέπει να ελεγχθεί πειθαρχικά γιατί είχε χαρακτηρισμούς, λες και μισούσε την κατηγορούμενη. Έχουμε σημειώσει λέξη προς λέξη όσα είπε ο κ. Δασκαλάκης. Κάποιος που ορκίζεται και λέει άλλα πράγματα, στην συνέχεια ξανά ορκίζεται και λέει άλλα πράγματα, στο δικαστήριο ορκίζεται και λέει άλλα πράγματα, δεν μπορεί να μένει ατιμώρητος. Υπάρχει σεβασμός σε έναν πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά, αλλά κανείς δεν μπορεί να επιτρέψει να μείνει μια αθώα γυναίκα στην φυλακή».

Σχολιάζοντας όσα είπε την Τρίτη ο Μάνος Δασκαλάκης κατά την ακροαματική διαδικασία, ο κ. Κούγιας είπε, μεταξύ άλλων, «Τα περιμέναμε όλα. Ακούσαμε ότι αφαίρεσε την ζωή των τριών παιδιών της για να κερδίσει τον σύζυγο της. Αν με όσα ακούσατε χθες, καταλάβατε ότι επαληθεύτηκε… Εγώ νομίζω ότι καταρρακώθηκε η αξιοπιστία του. Ο κ. Δασκαλάκης επιρρίπτει στην κατηγορούμενη την αιτία για την διάλυση της οικογένειας, ότι τον απάτησε και εν συνεχεία είπε ότι ήταν κοντά της λόγω των προβλημάτων των παιδιών. Χθες είπε το αντίθετο».

Συμπλήρωσε ότι ήταν «γεμάτη αντιφάσεις η κατάθεση του κ. Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν και ποδοσφαιριστής, αλλά έβαλε πολλά αυτογκόλ στην κατάθεση του. Είπε ότι ήταν εμμονική μαζί του, αλλά ότι δεν ήταν σίγουρος ότι ήταν δικό του το παιδί στην τέταρτη εγκυμοσύνη, γιατί ανακάλυψε μια άλλη σχέση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται, μια εμμονική γυναίκα δεν μπορεί να πηγαίνει με άλλον»

Στην συνέχεια της εκπομπής, η Κέλλυ Χεινοπώρου, που κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις της πλευράς του Μάνου Δασκαλάκη σε όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας, μετέφερε ως αντίδραση του πατέρα της Τζωρτζίνας ότι «δεν ιδρώνει το αυτί του» και πως «δεν θα υποκύψει στις απειλές του κ. Κούγια».

