Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Νέα “βουτιά” στα ποσοστά του ΑΚΡ

Τι αναφέρει νέα δημοσκόπηση για τα ποσοστά των κομμάτων λίγο πριν την προσφυγή στις κάλπες.

Κατά 9 μονάδες μειώθηκαν τα ποσοστά του ΑΚΡ στην Κωνσταντινοούπολη σύμφωνα με την δημοσκόπηση της εταιρείας ΝΟΚΤΑ σε σχέση με τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη το 2018, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP ανέβασε τα ποσοστά του κατά 5,6%. Το Καλό Κόμμα ανέβασε τα ποσοστά του κατά 1,8%. Τα ποσοστά του φιλοκουρδικού κόμματος μειώθηκαν κατά 3,7% και του ακροδεξιού ΜΗΡ του Μπαχτσελί κατά 1,9%.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΚΡ: 33,8%

CHP: 32%

IYI: 9.8%

HDP: 9%

MHP: 6,4%

DEVA: 1,8%

HUDA-PAR: 1,7%

SAADET: 1,1%

GELECEK: 1%