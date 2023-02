Σορβατζιώτης: Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης συμφώνησαν για διαζύγιο και “αμέσως” αρρώστησε η Τζωρτζίνα

Life

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος με τον οποίο ήρθε σε επαφή ο Μάνος Δασκαλάκης για την έκδοση του διαζυγίου. Η αποκάλυψη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας και οι αναφορές στην υγεία της Τζωρτζίνας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη ο δικηγόρος Σπύρος Σορβατζιώτης, με τον οποίο συναντήθηκε ο Μάνος Δασκαλάκης, προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση συναινετικού διαζυγίου με την Ρούλα Πισπιρίγκου, λίγες ώρες πριν το άτυχο κορίτσι αρρωστήσει ξαφνικά και εισαχθεί για πρώτη φορά στο νοσοκομείο, απαρχή μιας μαρτυρικής διαδρομής που κατέληξε στον θάνατο του άτυχου κοριτσιού σε ηλικία 9 ετών.

Ο δικηγόρος είπε ότι «αφού με είχε συστήσει σε εκείνον τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν ήταν πελάτης μου, στις 6 Απριλίου 2021, στις 11 το βράδυ, ήρθε σε μένα ο Μάνος Δασκαλάκης, ενώ ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό. Εμένα μου είπε ότι είχε έρθει σε συνεννόηση με την κ. Πισπιρίγκου για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου».

Συνέχισε λέγοντας «δεν γνώριζα ποιος ήταν ο Μάνος Δασκαλάκης και για τους θανάτους των δύο πρώτων παιδιών. Μου εξήγησε για τους θανάτους και του είπα το αυτονόητο “δεν σας ένωσαν οι θάνατοι των δύο παιδιών;” και μου είπε ότι τέτοια περιστατικά άλλους τους φέρνουν κοντά και άλλους όχι».

«Το επόμενο πρωί, στις 7 Απριλίου, μίλησα με τον δικηγόρο της κ. Πισπιρίγκου που μου επιβεβαίωσε τα περί συναινετικού διαζυγίου», είπε ο δικηγόρος.

Συμπλήρωσε ότι «την Πέμπτη 8 Απριλίου είχαμε ραντεβού με τον κ. Δασκαλάκη που δεν ήρθε ποτέ. Στις 9 Απριλίου μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι η Τζωρτζίνα είναι στο νοσοκομείο. Το βράδυ της Τρίτης, από προσωπικό ενδιαφέρον και αφού μου είχε πει για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, ρώτησα για το τρίτο κορίτσι, την Τζωρτζίνα και μου είπε ότι “είναι μια χαρά από υγεία”».

Ο κ. Σορβατζιώτης είπε ακόμη πως η μόνη άλλη «εμπλοκή» του με τους Μάνο Δασκαλάκη και Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς ουδέποτε προχώρησε από εκείνον το διαζύγιο τους, ήταν όταν «κάλεσα τον δικηγόρο της κ. Πισπιρίγκου για να επιτρέψει στον κ. Δασκαλάκη να επισκεφθεί την κόρη τους στο νοσοκομείο».

Σημείωσε δε ότι ουδείς ούτε από τους αντίδικους ούτε από την Εισαγγελία τον έχει καλέσει να καταθέσει στην δίκη.

