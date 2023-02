Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: 125000 νέοι δικαιούχοι

Κληρώθηκαν 125.000 νέα voucher. Όσα πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι.

Εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες νέοι δικαιούχοι κληρώθηκαν και αποκτούν άμεσα την ψηφιακή κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του υπουργείου Τουρισμού. Οι νέοι δικαιούχοι προστίθενται στους ήδη 275.000, φτάνοντας συνολικά τους 400.000.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ, προσφέρει επιδότηση διαμονής 150 ευρώ ανά δικαιούχο και 200 ευρώ σε δικαιούχους ΑμεΑ.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα υλοποιείται με ψηφιακή κάρτα για εύκολες και γρήγορες πληρωμές, περιλαμβάνει όλα τα ξενοδοχεία και καταλύματα σε όλους τους προορισμούς της χώρας, ενώ η καταβολή γίνεται άμεσα σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών.

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: «Με την κλήρωση επιπλέον 125.000 άυλων ψηφιακών καρτών στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν ή δεν έχουν, δίνοντας τη δυνατότητα να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις ομορφιές της πατρίδας μας, ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση των καρτών σε μήνες off season ενισχύει σημαντικά τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων αλλά και γενικότερα τις τοπικές οικονομίες (εστίαση, εμπόριο, πρωτογενή τομέα) στους χειμερινούς προορισμούς της χώρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τουρισμό και τις 356 ημέρες του έτους.

Με το "Τουρισμός για Όλους" βοηθήσαμε συνολικά έως τώρα 400.000 οικογένειες να κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις, ενώ διασφαλίσαμε τη συνέχεια του προγράμματος τουλάχιστον μέχρι το 2025».

Η αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε: «Μία ακόμα δέσμευση του υπουργείου Τουρισμού γίνεται πράξη. Με τους νέους 125.000 δικαιούχους που κληρώθηκαν, το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" φτάνει πλέον τους 400.000 δικαιούχους, στηρίζοντας έμπρακτα το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών σε διακοπές. Είναι ένα μέρισμα από την περσινή επιτυχία του ελληνικού τουρισμού, το οποίο επιστρέφουμε στους συμπολίτες μας, στο ξεκίνημα μιας ακόμα πιο δυναμικής χρονιάς για τη χώρα.

Το πρόγραμμα στηρίζει όλους τους ελληνικούς προορισμούς όλον τον χρόνο, υπηρετώντας τη βασική μας στόχευση για επέκταση της τουριστικής περιόδου και συμμετοχή όλων των προορισμών μας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας».

Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι 125.000 δικαιούχοι θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους μόλις λάβουν το σχετικό μήνυμα ενεργοποίησης. Οι κάρτες του προγράμματος μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.

