Σεισμός στον Πλαταμώνα: Έγινε αισθητός και στην Θεσσαλονίκη

"Επίσκεψη" του Εγκέλαδου στον Πλαταμώνα. Ποιο ειναι το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον Πλαταμώνα και έγινε αισθητός στην Θεσσαλονίκη.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμώντης κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 16 χιλιόμετρα και το επίκεντρο ήταν 15,8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πλαταμώνα.

