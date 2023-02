Life

“To Πρωινό” - Τανιμανίδης: Ο Μαυρίδης, το “DRAGONS’ DEN” και οι δίδυμες (βίντεο)

Το πρωτοποριακό τηλεοπτικό σόου επενδύσεων του ΑΝΤ1, τα επιχειρηματικά σχέδια του, οι σχέσεις με τον Γιώργο Μαυρίδη, τα παιδιά του και ο τρόπος που ο Σάκης Τανιμανίδης … κοιμάται με την Χριστίνα Μπόμπα!

Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο Σάκης Τανιμανίδης, ο οποίος μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για όλα.

Αφού αναφέρθηκε στα επιχειρηματικά σχέδια του και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε αρκετές χώρες, μέσω πρωτοποριακών ιδεών με άξονα την διασκέδαση και όχι μόνο, ο Σάκης Τανιμανίδης ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή της εκπομπής για την σχέση με τον Γιώργο Μαυρίδη και για το πως αυτή αποκαταστάθηκε.

«Με τον Γιώργο, προφανώς κάποια στιγμή η σχέση μας από πολύ φιλική εξελίχθηκε σε όχι φιλική, αλλά δεν μαλώσαμε ποτέ. Απομακρυνθήκαμε. Τελείωσε η εκπομπή, είχαμε κάποιες διαφωνίες, δεν υπήρξε κάποιος τσακωμός. Απλά απομακρυνθήκαμε. Τελείωσε η εκπομπή, εκείνη την εποχή συμπωματικά ήρθα στην Αθήνα, γνώρισα την Χριστίνα, έφτιαξα την οικογένειά μου, οπότε απομακρυνθήκαμε», είπε ο Σάκης Τανιμανίδης.

Συμπλήρωσε πως «Μετά από χρόνια υπήρξαν κάποιες αφορμές που τα είπαμε και τηλεφωνικά. Ήρθε η στιγμή που βαφτίσαμε τα παιδιά μας και λέω γιατί να μην πω στον Γιώργο να έρθει; Αυτά που μας ενώνουν με τον Γιώργο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε και χάρηκε και αυτός νομίζω πάρα πολύ. Τώρα είμαστε μια χαρά. Δεν κάνουμε παρέα, αλλά δεν έχουμε και κάτι να χωρίσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε. Είχα να τον δω χρόνια, τον είδα, τον αγκάλιασα, χάρηκα πολύ».

Μίλησε για τις δίδυμες κόρες του και την εευτυχία που νιώθει για την οικογένεια του και ακολούθως ο Σάκης Τανιμανίδης αποκάλυψε και τον τρόπο που… κοιμάται με την Χριστίνα Μπόμπα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Ποτέ δεν έχουμε κοιμηθεί χωριστά με τη Χριστίνα μετά από τσακωμό. Είναι πολύ σημαντικό τα ζευγάρια να κοιμούνται μαζί ακόμα κι όταν είναι τσακωμένοι. Το… πάω και κοιμάμαι αλλού δεν βοηθάει καθόλου».

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα για το αν κοιμάται αριστερά ή δεξιά, ο Σάκης Τανιμανίδης είπε: «Εμένα μου αρέσει να κοιμάμαι, όπως κοιτάμε το κρεβάτι από τα πόδια προς το κεφάλι, στα δεξιά. Στη Χριστίνα δεν της αρέσει αυτό και μου έλεγε “γιατί έχεις πάρει τη δεξιά μεριά;”. Θες να αγκαλιάσεις τη γυναίκα σου. Την αγκαλιάζω “κουταλάκι”, μου αρέσει να την αγκαλιάζω από τη δεξιά πλευρά. Δεν μου αρέσει καθόλου να την αγκαλιάζω από την αριστερή, καθόλου. Ενώ μου αρέσει εμένα να κοιμάμαι από τη δεξιά πλευρά για να κάνω κουταλάκι, η δεξιά πλευρά του κρεβατιού είναι πιο κοντά στην πόρτα. Και το δωμάτιο των μωρών είναι δίπλα στο δικό μας. Κι επειδή η Χριστίνα, σαν μανούλα, σηκώνεται πιο συχνά από μένα μου λέει ότι “θα πάρω εγώ την απ’ έξω πλευρά για να μην κάνω τον κύκλο”. Και δεν μπορώ να την κάνω κουταλάκι».

Ο Σάκης Τανιμανίδης αναφέρθηκε επί μακρόν και στο νέο επιχειρηματικό σόου επενδύσεων του ΑΝΤ1, το “DRAGON’S DEN”, κάνοντας αποκαλύψεις που αφορούν τους πέντε DRAGONS και τις… αμοιβές τους, αλλά και το πώς οι συνέργειες βοηθούν σημαντικά επιχειρηματικές ιδέες με… μέλλον.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με την συζήτηση του Σάκη Τανιμανίδη με τον Γιώργο Λιάγκα:

