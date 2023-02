Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Θάνατος νεογνού στον τοκετό: Καταδικάστηκε ο μαιευτήρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη του, όμως δεν έπεισε το δικαστήριο, που τον καταδίκασε για τον θάνατο του παιδιού από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μαιευτήρας - γυναικολόγος καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 20 μηνών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο, από αμέλεια, νεογνού, κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2016 σε ιδιωτική κλινική, ενώ, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του νεογνού προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το κατηγορητήριο καταλόγιζε στο γιατρό λανθασμένους χειρισμούς κατά τη γέννα που είχαν ως αποτέλεσμα να συνθλιβεί το κρανίο του μωρού.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, τονίζοντας ότι προέβη σε όλες τις ενέργειες που επιτάσσει η ιατρική επιστήμη και πως ο θάνατος δεν προήλθε από δική του υπαιτιότητα. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο ίδιο δικαστήριο παραπέμφθηκε να δικαστεί μία αναισθησιολόγος η οποία κρίθηκε αθώα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Ο Δασκαλάκης δεν θα μείνει ατιμώρητος (βίντεο)

Ανδραβίδα - Phantom: Νεκρός ο πιλότος Ευστάθιος Τσιτλακίδης