Κορονοϊός - Κίνα: Παράταση ΝΟΤΑΜ για ταξίδια στην Ελλάδα

Τι συνιστά η ΝΟΤΑΜ στους ταξιδιώτες από την Κίνα που πάνε στην Ελλάδα. Τι έγγραφα πρέπει να έχουν μαζί τους.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό την παράταση έως τις 14/2/2023 της αεροπορικής οδηγίας (notam) με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα, προς περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Πιο αναλυτικά, η notam που εφαρμόζεται ήδη από τις 15 Ιανουαρίου 2023 παρατείνεται και θα ισχύει έως την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 και προβλέπει τα ακόλουθα:

- Mε αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως υπηκοότητας για όλους τους ταξιδιώτες με απευθείας πτήσεις από την Κίνα.

Ειδικότερα, η είσοδος των ταξιδιωτών ανεξαρτήτως υπηκοότητας που προέρχονται από την Κίνα με απευθείας πτήσεις επιτρέπεται εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε τεστ με τη μέθοδο PCR εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε rapid test εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την επιβίβασή τους για Ελλάδα.

Όλοι οι ταξιδιώτες από Κίνα υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή KN95) τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο και κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο αεροδρόμιο.

Τα μέτρα για είσοδο στην Ελλάδα που αφορούν τους ταξιδιώτες από την Κίνα ισχύουν για ανηλίκους (παιδιά) από πέντε (5) ετών και άνω. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχει τα απαραίτητα έγγραφα και σε περίπτωση παραβίασης έχουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

Τα ανωτέρω αναγκαία έγγραφα εισόδου (αρνητικά αποτελέσματα τεστ) επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον τους ζητηθούν, για έλεγχο εγκυρότητας και πληρότητας.

