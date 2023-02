Κόσμος

ΗΠΑ: το FBI ερευνά το εξοχικό του Τζο Μπάιντεν

Απόρρητα έγγραφα με διαβαθμισμένες ενδείξεις είχαν βρεθεί νωρίτερα σε άλλη κατοικία του Μπάιντεν.

Άνδρες του FBI πραγματοποιούν έρευνα σε μια εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Ντέλαγουερ, μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο προσωπικός δικηγόρος του Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέλαβε να ερευνήσει αυτό το παραθαλάσσιο σπίτι αυτό, στο Ρίχομποθ και τόνισε ότι ο πρόεδρος «συνεργάζεται πλήρως».

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μπομπ Μπάουερ, διευκρινίζοντας ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες αφού ολοκληρωθεί η «προγραμματισμένη», όπως την χαρακτήρισε, έρευνα.

Το FBI έχει ήδη ερευνήσει ένα άλλο σπίτι του Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, αναζητώντας απόρρητα έγγραφα που "ξεχάστηκαν" από την εποχή που ήταν γερουσιαστής και, μετέπειτα, αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

