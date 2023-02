Πολιτική

Διπλωματικές πηγές σε Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν

Οι νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας.

«Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν», αναφέρουν διπλωματικές πηγές αναφορικά με τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν. Υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Στον παραλογισμό έχουμε απαντήσει επανειλημμένως με ψυχραιμία και με νομικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Η Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει πως το “ανερχόμενο προφίλ” της σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο δεν έχει θετικό πρόσημο.

Είναι το “ανερχόμενο προφίλ” μιας χώρας που ακολουθεί και εφαρμόζει αναθεωρητική πολιτική, απειλεί με πόλεμο, αμφισβητεί κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου , εκβιάζει και δημιουργεί ρήγματα σε συμμαχίες που ανήκει, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια ειρήνη. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους τα ανυπόστατα και έωλα τουρκικά επιχειρήματα όπως το έχουμε κάνει και μέσω των επιστολών μας στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ».

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν

Νωρίτερα, νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ερντογάν σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο τουρκικό κανάλι TPT, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο χώρα μας, παρενοχλεί τα αεροπλάνα μας και τους ψαράδες μας αυξάνοντας την ένταση» και πρόσθεσε ότι «η αεροπορία και η ακτοφυλακή μας, φυσικά, δεν αφήνουν και δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητες αυτές τις εχθρικές ενέργειες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του δήλωσε ότι «η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, που βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές και τους μεγάλους οικισμούς μας, κατά παράβαση των διεθνών συμφωνιών», για να συμπληρώσει απευθυνόμενος στη χώρα μας «Γιατί πανικοβάλλεσαι με τον Ταϊφούν; Κάντο κι εσύ, να έχεις κι εσύ. Αυτό είναι το βήμα που κάναμε εμείς. Γιατί τους ενοχλεί αυτό;».

«Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε με δεμένα τα χέρια απέναντι σε ενέργειες που στοχεύουν στην ασφάλεια της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτά (σε αυτούς) και νομικά και στο πεδίο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

