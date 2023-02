Life

“The 2Night Show” - Ρούλα Κορομηλά: Έχω διαφωνήσει, έχω νευριάσει, αλλά δεν έχω απολύσει κανέναν (βίντεο)

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια κάνει μία αναδρομή στην πολυετή λαμπερή πορεία της, θυμάται πρόσωπα, παρασκήνια, συνεργάτες και μιλάει για την επιστροφή της στην τηλεόραση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» την Ρούλα Κορομηλά, στην πρώτη τους τηλεοπτική συνάντηση.

Για την επιστροφή της στην τηλεόραση η Ρούλα Κορομηλά ανέφερε πως «μπήκα εμβόλιμα στο “Σπίτι με το Mega”. Ήρθε ο Αντώνης Δημητριάδης και μου χτύπησε την πόρτα».

Οι άνδρες επιμένει πως δεν τη φλερτάρουν.

«Σκιάζονται οι άνδρες με εμένα, δεν ξέρω γιατί δεν με φλερτάρουν οι άνδρες. Είμαι γεμάτη όμως. Οι άνδρες ήταν διστακτικοί μαζί μου. Χάθηκαν άνδρες από τη ζωή μου επειδή δεν άντεχαν τα φώτα, είχα 2-3 τέτοιες περιπτώσεις».

Στην ερώτηση αν μετάνιωσε που ασχολήθηκε από την τηλεόραση απάντησε:

«Δεν πετάω τίποτα από το παρελθόν μου ως ενήλικη γιατί ό,τι έκανα το έκανα γιατί πραγματικά το πίστευα και το ήθελα. Δεν υπήρξε στιγμή που μετάνιωσα που ασχολήθηκα με την τηλεόραση, όχι. Όσο κι αν πληγώθηκα, που έχουμε πληγωθεί και ταλαιπωρηθεί και ‘συ και ‘γω, αλλά και οι πιο παλιοί φαντάζομαι, αρκετές φορές από συμπεριφορές, καταστάσεις, αδικίες, διάφορα που λέγονται και γράφονται. Όχι, γιατί είναι η δουλειά μας αυτή. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε και τι ακριβώς μας προσφέρει αυτή η δουλειά. Έχει και τις γλυκές της στιγμές, έχει και τις πικρές της στιγμές» τόνισε και πρόσθεσε:

«Στην τηλεόραση παίζει ρόλο η χημεία με τον άλλον. Δεν είχαμε πάντα χημεία και με τους ανθρώπους που μπορεί να είχαν δεύτερο και τρίτο ρόλο. Άμα δεν έχεις χημεία, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Και άμα είσαι δημιουργικός άνθρωπος και το’ χεις, που λέμε, ξεφεύγεις γιατί προσπαθείς να καλύψεις τα πάντα και αυτό φαίνεται ότι «καβαλάς» τον άλλον, τον υπερπηδάς, ενώ μπορεί να μην συμβαίνει αυτό» για να δηλώσει κατηγορηματικά:

«Δεν έχω απολύσει κανέναν. Δεν έχω απολύσει κανέναν απολύτως. Μπορεί να έχω διαφωνήσει, μπορεί να έχουμε νευριάσει όπως γίνεται σε κάθε χώρο εργασιακό, να έχουμε φωνάξει, αλλά δεν έχω απολύσει κανέναν. Δεν μπορώ να κοιμηθώ εγώ. Την ώρα που μπορεί να τσακωθούμε, μετά μπορεί να πάω στο μπάνιο και να κλαίω. Είμαι και στις σχέσεις μου έτσι. Όπως λειτουργώ στη διαπροσωπική μου σχέση, έτσι λειτουργώ και στην επαγγελματική. Δηλαδή αν σπάσει το βάζο, δεν θέλω να το ξανακολλήσω γιατί αν το ξανακολλήσω, θα φαίνεται γύρω γύρω η ρωγμή. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα που δεν τα αισθάνομαι πραγματικά» πρόσθεσε ακόμα η Ρούλα Κορομηλά.

Το μότο του πατέρα της που έγινε και δικό της. Υπάρχουν καλεσμένοι που είναι «γρουσούζηδες»; Για ποιο λόγο είναι «προληπτική» με το μοβ χρώμα;

«Ο πατέρας μου, μού έλεγε “κάνε ό,τι θέλεις”, αλλά μην αδικείς” και το έχω ως μότο, όπως δεν θέλω να με αδικούν, δεν αδικώ».

«Είμαι προληπτική με το μοβ. Είναι ένα χρώμα που δεν μου αρέσει καθόλου και όποτε το έχω φορέσει κάτι μου έχει συμβεί, έχω σπάσει το πόδι μου, έχω αρρωστήσει ή κάτι έχει συμβεί σε καλεσμένο».

«Υπάρχουν καλεσμένοι γρουσούζηδες και κάτι σου συμβαίνει όταν έρχονται».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην πίστη της στον Θεό και στην ισχυρή φιλία της με τον Σταμάτη Σπανουδάκη.

«Πιστεύω πολύ στον Θεό, με έχει βοηθήσει να συγχωρώ, να κατανοώ, να ηρεμώ. Ίσως σε αυτό οφείλεται η παρέα που κάνω. Ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης είναι σαν αδερφός μου, κάνουμε παρέα και εκείνος και η γυναίκα του ξέρουν τα πάντα για εμένα. Η φιλία αυτή προέκυψε το 1993 στο Ciao Ant1 και μετά τον φώναξα και στο Bravo, δεν το έχει ξεχάσει. Θεώρησε ότι ήταν σταθμός στην καριέρα του και είναι συγκινητικό αυτό».



Έφυγαν άνθρωποι που θεωρούσε φίλους από κοντά της όταν πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από τα φώτα;

«Δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο, κάτι ξεχωριστό, έτυχε να κάνουμε μία δουλειά που έχει δημοσιότητα. Εμείς δεν είμαστε πρωταγωνιστές, παρουσιάζουμε τους πρωταγωνιστές. Αν εμείς καβαλήσουμε το καλάμι και θεωρήσουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο, έχουμε χάσει τον δρόμο» δήλωσε και εξήγησε με ποιον τρόπο την «προσγείωνε» ο αδελφός της, όταν βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της.

«Δεν “χάθηκα” γιατί σε κάθε “γκέλα” που έκανα ο αδερφός μου ο Θανάσης μου έλεγε “ποια νομίζεις πως είσαι; Σε παρακαλώ άσε τις επάρσεις, προσγειώσου”».

Επίσης, μίλησε για τη σχέση που έχει με τους δύο πρώην συζύγους της.

«Κάποιοι άνθρωποι ήθελαν να με παρουσιάζουν ως την πληγωμένη στις σχέσεις μου. Βίωνα και εγώ καταστάσεις όπως η κάθε γυναίκα, ερωτευόμουν, στενοχωριόμουν, αλλά είχα τη δύναμη να το ξεπεράσω και να προχωρήσω. Παντρεύτηκα δύο φορές, έζησα τον γάμο πολύ ωραία. Δεν έχει τύχει να μιλήσω με κανέναν πρώην μου και δεν το επιδιώκω, ωστόσο θέλω να είναι καλά. Δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ γιατί ψιλοβαριέμαι να δίνω λογαριασμό».

