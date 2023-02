Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Άννα Βαγενά: Η καριέρα, η σχέση ζωής με τον Κηλαηδόνη και ο ρόλος της γιαγιάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε σημαντικές στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέαμα, μίλησε για τα 44 χρόνια που έζησε στο πλευρό του αγαπημένου της Λουκιανού Κηλαηδόνη, αλλά και για τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά.

Η Άννα Βαγενά ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "The 2Night Show".

Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε σημαντικές στιγμές από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέαμα, μίλησε για τα 44 χρόνια που έζησε στο πλευρό του αγαπημένου της Λουκιανού Κηλαηδόνη, αλλά και για τον ρόλο της ως μητέρα και γιαγιά.

«Βλέπω το μέλλον. Θέλω να είμαι υγιής. Ο Θεός μου χάρισε μια καλή υγεία. Θέλω να κάνω ταξίδια και ωραία πράγματα με τα εγγόνια μου. Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης ήταν το βραβείο της ζωής μου», είπε η Άννα Βαγενά και συνέχισε μιλώντας για τους γονείς της:

«Έχασα τον πατέρα μου στα 8 - 9 μου. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός και άφησε πολλές οικονομικές εκκρεμότητες πίσω και αυτή η γυναίκα έκανε πολύ δυναμικά όλα όσα έπρεπε»

Αναφέρθηκε επίσης στα ταλέντα που εντόπισε και ανέδειξε, όπως ο Λάκης Λαζόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου και ο Μιχάλης Ρέππας με τον Θανάση Παπαθανασίου.

«Δεν έχει από το σπίτι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο έρωτας, πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια σχέση που περνούσε διά πυρός και συζύγου. Ο Λουκιανός ήταν όλα. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ όμορφος. Ήταν πανέμορφος, ήταν ένας άγγελος, πανέμορφος. Ήταν ιδιαίτερος και πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ευαίσθητος, πάρα πολύ σοβαρός, σχεδόν ιδυοφυής και ήταν και μάγκας. Τι άλλο να θέλει μια γυναίκα; Τον ήθελαν όλες οι γυναίκες και ζήλευα. Και εκείνος ζήλευε!», είπε μιλώντας για τον άνδρα της ζωής της.

«Εμείς ό, τι κάναμε με τον Λουκιανό, ποτέ δεν πουληθήκαμε. Ούτε εγώ ότι εκείνος», είπε στη συνέχεια.

Τέλος, μίλησε για τις παραστάσεις «Ατσάλι» και «Φοβάμαι Ταυρομάχε», που φιλοξενούνται στο θεατρικό της «σπίτι», στο Μεταξουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Διπλωματικές πηγές σε Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: Τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις την Πέμπτη