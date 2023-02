Καιρός: Ο Ιανουάριος του 2023 ήταν ο πιο θερμός των τελευταίων 14 ετών

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρεκόρ ζέστης 14 ετών τον Ιανούαριο του 2023 στη χώρα μας, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Ένας από τους πιο ζεστούς Ιανουάριους των τελευταίων ετών υπήρξε ο φετινός. Η μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας τον Ιανουάριο 2023 ήταν η υψηλότερη των τελευταίων 14 ετών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ο φετινός Ιανουάριος ήταν ο θερμότερος, τουλάχιστον από το 2010, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στα Νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης). Στις υπόλοιπες περιοχές κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος, πίσω από το 2014 για τη Δυτική Ελλάδα, και πίσω από το 2021 για τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη.

Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία καταγράφηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας. Στο Μακροχώρι Βέροιας, 29 από τις 31 ημέρες του μήνα ήtαν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπως και στα Τρίκαλα και στο Δίον, όπου 28 ημέρες καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις.

Στην Αθήνα η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,8°C, με 25 ημέρες να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, και στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε ο πιο θερμός Ιανουάριος από το 2010, με θετική απόκλιση +3,6°C και 24 ημέρες θετικών αποκλίσεων θερμοκρασίας. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε κανέναν μετεωρολογικό σταθμό δεν καταγράφηκαν αρνητικές μέσες μηνιαίες αποκλίσεις θερμοκρασίας.

