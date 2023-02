Πολιτισμός

Πέθανε ο Φίλιππος Τσιμπόγλου

Πέθανε ο Φίλιππος Τσιμπόγλου, η «ψυχή» της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Πότε θα γίνει η κηδεία του.

Απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια, ο γενικός διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Ο Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου εργάστηκε ακούραστα και ανάλωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ο πρόεδρος, τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου και όλο το προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια. Η Εθνική Βιβλιοθήκη θα τιμήσει τη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου, όπως του αξίζει.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 από τον Ι.Ν. Αγ.Κων/νου του Νεκροταφείου Ζωγράφου.

Ποιος ήταν

Άνθρωπος με βαθιά γνώση για τις βιβλιοθήκες και το βιβλίο, ευρύτατα μορφωμένος, με όραμα για την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών στη χώρα μας και οδηγό σε όλη του τη διαδρομή τη συνεργασία και τη συνέργεια, ο Φίλιππος Τσιμπόγλου ανέλαβε την διεύθυνση της ΕΒΕ το 2014 σε μια κρίσιμη για την ιστορία της περίοδο και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατόρθωσε να τη μεταμορφώσει σε ένα σύγχρονο οργανισμό. Ολοκλήρωσε με επιτυχία το τιτάνιο έργο της μετεγκατάστασης της στο νέο της κτήριο στο Κέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ και έθεσε τα θεμέλια για το Εθνικό Δίκτυο Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών σε στέρεες βάσεις.

Ο Φίλιππος Τσιμπόγλου γεννήθηκε το 1956 σε ένα χωριό των Φαρσάλων, σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (ΑΣΟΕ) και πήρε το διδακτορικό του από το τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Εργάστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ως υπεύθυνος Ευρωπαϊκών, διαρθρωτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Υπήρξε ex officio μέλος της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ συνέβαλε αποφασιστικά στο σχεδιασμό του νέου κτηρίου της βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κϋπρου.

Λίνα Μενδώνη: Υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη σε μια πορεία προς το μέλλον

Στο συλλυπητήριο μήνυμα της για την απώλεια του Φίλιππου Τσιμπόγλου, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη αναφέρει:

«Επιστήμονας με όραμα, εκσυγχρονιστικές ιδέες και σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία των θεσμών, ο Φίλιππος Τσιμπόγλου με σκληρή δουλειά, πολύ κόπο και έμπνευση, υπήρξε την τελευταία δεκαετία ο ανανεωτής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Εκείνος που την έφερε στη σύγχρονη εποχή και την έκανε πιο προσιτή, πιο προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Σε μια περίοδο κρίσιμη για τον, ιστορίας δύο αιώνων, Οργανισμό, ο Φίλιππος Τσιμπόγλου, ως Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έφερε εις πέρας ένα γιγάντιο έργο, τη μετεγκατάστασή της από το ιστορικό κτήριο της Αθηναϊκής Τριλογίας, στις νέες της εγκαταστάσεις στο ΚΠΙΣΝ.

Με σπουδές στα Οικονομικά και στη Βιβλιοθηκονομία, και με πλούσιο επιστημονικό έργο στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Φίλιππος Τσιμπόγλου υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη, τον θεματοφύλακα της ελληνικής γραμματείας, σε μια πορεία προς το μέλλον. Πολλές φορές είχαμε συζητήσει για τον τρόπο, με τον οποίο η Βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, και πάντα εντυπωσίαζε με το συγκροτημένο και στοχευμένο όραμά του. Ο χαμός του λίγο πριν λήξει η θητεία του, μας προκαλεί βαθιά θλίψη, τόσο για την απώλεια ενός αγαπητού φίλου και συναδέλφου στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, όσο και για το ακόμη πλουσιότερο έργο που θα μπορούσε να προσφέρει σε όλους μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους φίλους του».

