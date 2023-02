Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ποιος διαιτητής θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι

Ποιος θα διαιτητής θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό την Κυριακή.

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ (ΚΕΔ) όρισε σήμερα τον Σλοβάκο διαιτητή, Ιβάν Κρούζλιακ, να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού, την Κυριακή στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.

O 39χρονος διεθνής ρέφερι, από την Elite κατηγορία της UEFA, έχει σφυρίξει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα ξανά στην Τούμπα, όταν τον περασμένο Μάιο είχε διευθύνει το ματς ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-0 για τα πλέι οφ της Super League.

