Αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για ετοιμόγεννη (βίντεο)

Σωτήρια η επέμβαση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, που με ασφάλεια κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο και να μεταφερθεί με ασφάλεια η ετοιμόγεννη γυναίκα στο μαιευτήριο μόλις σε λίγα λεπτά.

Μία εγκυμονούσα γυναίκα, κατόρθωσε να φτάσει εγκαίρως στο μαιευτήριο χάρη στη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, ένα ζευγάρι που η γυναίκα ήταν ετοιμόγεννη, βρισκόταν "κολλημένο" στην κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ με το αυτοκίνητο και ομάδα ΔΙΑΣ, εντόπισε το όχημα και βοήθησε να μεταφερθεί η γυναίκα ταχύτατα και με ασφάλεια στο μαιευτήριο.

Με ηχητικά μέσα, κατάφεραν να ανοίξουν τον δρόμο και να μεταφέρουν την ετοιμόγεννη μέλλουσα μητέρα στο ιδιωτικό μαιευτήριο μόλις σε 8 λεπτά.

Ο σύζυγος της επιτόκου ευχαρίστησε τα πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ, λέγοντας ότι αν δεν ήταν αυτοί θα ήταν ακόμα κολλημένος στον Κηφισό και θα κινδύνευε η ζωή της γυναίκας του και της κόρης που περιμένει.

