ΕCDC: Η Ελλάδα μία από τις χώρες της νέας Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας για την Υγεία

Ποιος ο ρόλος του ΕΟΔΥ στη συνεισφορά της ΕΕ για την υγεία. Ποιες άλλες χώρες επιλέχθηκαν για τη συγκρότηση αυτής της νέας ομάδας.

Η τροποποιημένη εντολή του ECDC που δημοσιεύθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει τη δημιουργία του European Health Task Force (EUHTF), που θα συσταθεί και θα συντονιστεί από το ECDC σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ και διεθνείς οργανισμούς.

Το ECDC συγκροτεί μια ομάδα εργασίας για την υποστήριξη και την παροχή συμβουλών σχετικά με τη θέσπιση των όρων αναφοράς του EUHTF, τη λειτουργία και τους όρους εργασίας. Το EUHTF θα παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ, τις χώρες εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς για την έγκαιρη ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια επιδημιών και κρίσεων.

Έπειτα από διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα (μέσω του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Προέδρου καθ. Θεοκλή Ζαούτη) επιλέχθηκε να ενταχθεί στα έξι κράτη μέλη της Ομάδας Εργασίας (EUHTF). Η Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα για την Υγεία (EUHTF) συστάθηκε έπειτα από την επιτυχημένη έναρξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για την Υγεία τον περασμένο Δεκέμβριο του 2020. Το European Health Task Force είναι ένα ‘’εργαλείο’’ που περιλαμβάνει ηγέτες του κλάδου, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς. Σκοπός του είναι να προωθήσει την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας μέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου με ομάδες εργασίας καθώς και δημόσιων διαβουλεύσεων. Στόχος δεν είναι μόνο η δημιουργία ενός μεγαλύτερου δικτύου υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και η δυνατότητα καθοδήγησης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα έξι κράτη μέλη που επιλέχθηκαν είναι:

• Ισπανία (Bernardo Guzman Herrador)

• Γερμανία (Claudia Siffczyk)

• Νορβηγία (Emily MacDonald)

• Φινλανδία (Otto Helve)

• Πορτογαλία (Paula Vasconcelos)

• Ελλάδα (Θεοκλής Ζαούτης)

