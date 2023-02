Κοινωνία

Μάτι: ένταση στη δίκη με την εξέταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αντεγκλήσεις, αποχωρήσεις συνηγόρων και διαξιφισμοί στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι.

Σε υψηλούς τόνους με αντεγκλήσεις, αποχωρήσεις συνηγόρων και διαξιφισμούς συνεχίστηκε για τρίτη συνεδρίαση η εξέταση της πρώην προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι.

Η μάρτυρας, που κλήθηκε μετά από μήνυση που είχε καταθέσει λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά, προκάλεσε κατά την εξέταση της σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, κάποιοι εκ των οποίων αποχώρησαν από την αίθουσα, ενώ άλλοι προανήγγειλαν πως όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της κ. Κωνσταντοπούλου θα ζητήσουν να μην λάβει υπόψη του το δικαστήριο την κατάθεση της. Στις αντιδράσεις των υπερασπιστών, αντέδρασαν κάτοικοι του Ματιού που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση οι οποίοι φώναξαν προς την υπεράσπιση ότι θέλουν να ακούσουν τη μαρτυρία της κ. Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, στην υπόθεση της τραγωδίας «ακόμη και σήμερα οργιάζει το παρασκήνιο και τα κίνητρα είναι σοβαρά και αφορούν πρώην και νυν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα». Η μάρτυρας, αναφερόμενη σε «επιχείρηση συγκάλυψης» των ευθυνών, κατήγγειλε πως ο σύντροφος της κατηγορούμενης στην δίκη, πρώην περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, προσέγγιζε θύματα της φονικής πυρκαγιάς ως εκπρόσωπος της περιφέρειας στο περιθώριο της δίκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου στον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «κακοπαιγμένο θέατρο πάνω στα πτώματα», όπως ανέφερε η μάρτυρας:

«Από το μεσημέρι εκείνης της ημέρας εθεωρείτο μείζον ζήτημα η φωτιά στην Κινέτα. Όταν υπάρχει κίνδυνος 4 πυρκαγιάς στην Αττική, δεν αφήνει κανείς την πυρκαγιά. Ο πρωθυπουργός εν μέσω εξέλιξης της πυρκαγιάς στη Κινέτα, πάει να βραβευτεί με τον Ζάεφ. Όταν προκύπτει η πυρκαγιά στην Πάρνηθα, όλοι πρέπει να είναι "εφ' όπλου λόγχη". Ο κ. Τσίπρας, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις, κοιτάει στο κινητό τον χάρτη Αττικής γύρω στις οκτώ παρά είκοσι το βράδυ. Έχει ενημερωθεί. Παραμένει στη Βοσνία, και μετά επιστρέφει στην καμένη γη και η πρώτη του δήλωση είναι "διέκοψα εσπευσμένα το ταξίδι μου". Όταν παίζεται τέτοιο κακοπαιγμένο θέατρο πάνω στα πτώματα των ανθρώπων, είναι καθήκον σας να ερευνήσετε μέχρι το κόκαλο την υπόθεση αυτή…Καμία παραίτηση, κανείς δεν είχε την ευθιξία να πει "έχω ευθύνη". Είναι συγκλονιστικό. Δεν υπήρξε ένας να πει "φεύγω", από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φέρει πίσω τους ανθρώπους που χάθηκαν».

Σε άλλο σημείο της εξέτασης της, απαντώντας στις σφοδρές αντιδράσεις που υπήρχαν από συνηγόρους υπεράσπισης, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι επιχειρούν να την εμποδίσουν να αναφερθεί στην διάσταση τη υπόθεσης που αφορά την επιχείρηση συγκάλυψης ευθυνών: «Ακόμα και μετά την τραγωδία εκείνοι που έπρεπε να αναλάβουν διάσωση και ευθύνες, ασχολήθηκαν με το να προστατεύσουν εαυτούς και αλλήλους θυσιάζοντας διάφορους για την εκτέλεση αυτού του σχεδίου. Μέχρι σήμερα οργιάζει το παρασκήνιο στην υπόθεση αυτή και τα κίνητρα είναι σοβαρά και αφορά πρώην και νυν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ο Στέφανος Κολοκούρης έγινε αρχηγός και είχε τη ευθύνη για τη φωτιές στην Εύβοια, (σσ αποστρατεύθηκε τον Ιανουάριο του 2022) ο Χρήστος Λάμπρης που είναι επίσης κατηγορούμενος είναι επιτελάρχης σήμερα στην Πυροσβεστική. Αυτοί οι λίγοι που έφτασαν να είναι εδώ κατηγορούμενοι, ανεβαίνουν στην ιεραρχία και πιστεύετε ότι δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι οργιάζει το παρασκήνιο ακόμα και τώρα;» είπε η μάρτυρας.

Η εξέταση της μάρτυρα θα συνεχιστεί στις 8 Φεβρουαρίου.

