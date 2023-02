Life

“VINYΛΙΟ”: Αφιέρωμα στην εποχή πριν το Internet, τα social media και τα smartphones - Β' μέρος

Το τρίπυχο της επιτυχίας Κανάκη, Σερβετά και Κιούση έρχεται αύριο με το δεύτερο μέρος μιας θεματικής, που υπόσχεται να κάνει πάταγο.

Πώς ήταν η ζωή μας πριν το Internet, τα Social Media και τα Smartphones;

Επειδή την προηγούμενη Παρασκευή δεν πήραμε όλες τις απαντήσεις, το αφιέρωμα στην εποχή του… λίθου συνεχίζεται!

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 20:00, γυρίζει και πάλι τον χρόνο για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης απαντούν σε βασικά ερωτήματα για το πώς ήταν η καθημερινότητά μας πριν την απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας.

Ποια ήταν τα social media του… τότε; Πώς επικοινωνούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους; Πώς έκαναν νέες γνωριμίες; Πώς φλερτάρανε; Πώς γινόταν το καμάκι; Τι σχέση είχαμε με τις ερωτικές ταινίες, τα… ντοκιμαντέρ ρεαλιστικού κινηματογράφου; Στη μουσική πώς τη βρίσκαμε; Τι ακούγαμε;

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 20:00 έχει «VINYΛΙΟ»! Μη το χάσετε!

Δείτε το trailer εδώ:

