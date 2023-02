Κοινωνία

ΑΑΔΕ: “Λουκέτο” σε βενζινάδικο που διέθετε παράνομα καύσιμο

Το εν λόγω πρατήριο καυσίμων λειτουργούσε παράνομα από το 2010.

Λουκέτο μπήκε σε πρατήριο βενζίνης στην ευρύτερη περιοχή της Οινόης Αττικής από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής, μετά από ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση πληροφοριών, μετέβησαν στο πρατήριο και βρήκαν ότι λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια, δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα εισροών - εκροών και εξέδιδε αποδείξεις από ταμειακή μηχανή, η οποία δεν απέστελλε δεδομένα στην ΑΑΔΕ.

Στον προαύλιο χώρο του εντοπίστηκαν παράνομες δεξαμενές καυσίμων, χωρίς τους προαπαιτούμενους ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών και ένα βυτιοφόρο όχημα το οποίο, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, είχε παράνομα διασκευαστεί από φορτηγό σε βυτιοφόρο.'

Το πρατήριο λειτουργούσε παράνομα από το έτος 2010, φέροντας εμπορικά σήματα προμηθεύτριας εταιρείας κατά παράβαση των σχετικών κανόνων και διέθεσε παράνομα στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας άνω των 18.000.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη σφράγιση του πρατηρίου, επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο άνω των 150.000 ευρώ και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και κάτοχό του με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

