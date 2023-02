Life

Αστερίξ και Οβελίξ: Η μεγάλη επιστροφή... “Στον δρόμο για την Κίνα”

Σχεδόν μισό εκατομμύρια Γάλλοι γέμισαν τις κινηματογραφικές αίθουσες για την πρεμιέρα της θριαμβευτικής επιστροφής… των διασημότερων Γαλατών.

Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ εξακολουθούν να συγκινούν τους Γάλλους, αφού 466.703 εξ αυτών έσπευσαν να τους δουν κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα προβολής της νέας τους ταινίας στην Γαλλία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Monde παρά το γεγονός ότι οι κριτικές δεν ήταν πάντα καλές, η ταινία πέτυχε το καλύτερο ξεκίνημα που είχε γαλλική παραγωγή εδώ και 15 χρόνια.

Η ταινία που στην Ελλάδα προβάλλεται υπό τον τίτλο «Αστερίξ και Οβελίξ. Στον δρόμο για την Κίνα» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όχι όμως και στην Κίνα.

Ο Γκιγιόμ Κανέ, σκηνοθέτης της νέας περιπέτειας των διασημότερων Γαλατών στον κόσμο, με ανάρτηση του στο διαδίκτυο ευχαρίστησε το γαλλικό κοινό.

