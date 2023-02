Κοινωνία

Εκπαιδευτικοί – δάσκαλοι: Απεργία για την “αξιολόγηση”

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας αποφάσισε, εκτός από την απεργία, την πραγματοποίηση πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Σε κινητοποιήσεις κατεβαίνουν οι εκπαιδευτικοί, ξεκινώντας από την 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας αποφάσισε, εκτός από την απεργία, την πραγματοποίηση πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΟΕ για την απεργία και τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών:

Συνεδρίασε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2023, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προκειμένου να αποφασίσει τις κινήσεις του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να απαντήσει στην επίθεση που δέχεται ο κλάδος από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την άμεση εφαρμογή της αντιπαιδαγωγικής και αντιεπιστημονικής ατομικής «αξιολόγησης».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχοντας, μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών της Συνελεύσεων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, με συνέπεια και υπευθυνότητα, εκφράσει τις ψηφισμένες και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις του κλάδου, αποφάσισε τα παρακάτω:

Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου Γενικών Συνελεύσεων των Σ.Ε.Π.Ε. μέχρι 10/2 και πραγματοποίηση Ολομέλειας Προέδρων τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με παρουσία των προέδρων σε κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ στις 14:00. Την ίδια ημέρα κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας για τη συμμετοχή των συναδέλφων στην κινητοποίηση.

Κήρυξη 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, με την πραγματοποίηση πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε όλη τη χώρα.

Την εβδομάδα 6 με 10/2 πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Π.Ε. με αιχμή το ζήτημα της άμεσης μονιμοποίησης όλων των δόκιμων εκπαιδευτικών και την ατομική αξιολόγηση.

Κήρυξη απεργίας-αποχής από όλες τις εξωδιδακτικές διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης.

Κήρυξη στάσεων εργασίας από τη Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους Εκπαιδευτικών για την κάλυψη των συναδέλφων ώστε να μη υλοποιηθούν οι διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης.

Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με συμβούλους εκπαίδευσης των περιοχών όπου ξεκινάει η διαδικασία καθώς και αντίστοιχες τηλεδιασκέψεις για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Ανάδειξη και δημοσιοποίηση των θέσεων του κλάδου με επιστολές σε γονείς, σποτ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση κλπ.

Πραγματοποίηση συναντήσεων με τα κόμματα της Βουλής ώστε να πάρουν σαφή θέση επί του ζητήματος.

Πραγματοποίηση νέου κύκλου Γενικών Συνελεύσεων και νέας Ολομέλειας Προέδρων.

