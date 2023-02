Κοινωνία

Θερμοκρασία: Πού σημειώθηκε η χαμηλότερη

Παγετός σε πολλές περιοχές της χώρας το πρωί της Παρασκευής. Πού σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία.

Παγετός σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές κυρίως της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες σήμερα, τόσο στον Βορρά όσο και στο Νότο, με τον υδράργυρο να πέφτει έως τους -4,3 βαθμούς Κελσίου στον μετεωρολογικό σταθμό στο Τέροβο Ιωαννίνων.

Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, καταγράφηκαν σε Σέλι (-3,9), Τρίπολη (-3,9), Βουτύρο Καπρενησίου (-3,8) και Βυτίνα Αρκαδίας (-3,5 βαθμοί).

