Μπακς: 50άρα ο Αντετοκούνμπο και νίκη

Εξωπραγματικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πέτυχε τους μισούς από τους βαθμούς της νίκης των Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν γι΄ άλλη μια φορά... εξωπραγματικός, το Μιλγουόκι «επέστρεψε» από το -21 και στο φινάλε «λύγισε» τους ΛΑ Κλίπερς στο Fiserv Forum με 106-105, σημειώνοντας την 6η συνεχόμενη νίκη του.

Στους 54 πόντους «σταμάτησε» ο «μυθικός» Giannis, ο οποίος μάζεψε 18 ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ σε μια βραδιά που τα έκανε όλα για τους Μπακς, βλέποντας τους συμπαίκτες-«κλειδιά» να «κολλάνε» στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Για παράδειγμα ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε 12 πόντους με 4/15 σουτ, ενώ ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε άλλους 16 με 6/14!, με την τριάδα των παικτών που κάνουν τη διαφορά στα «Ελάφια» να παίρνουν τις 68 από τις 90 προσπάθειες της ομάδας τους!

Οι Κλίπερς έβαλαν από την αρχή δύσκολα στους γηπεδούχους και κάτι λιγότερο από 8 λεπτά πριν το τέλος της 3ης περιόδου «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +21 (76-51) βάζοντας τις βάσεις για το σπουδαίο «διπλό».

Οι Μπακς «απάντησαν» με επιμέρους 23-11 στο τέλος του τρίτου 12λεπτου, με τον Αντετοκούνμπο να έχει μέχρει τότε 34 πόντους. Η τελευταία περίοδος ήταν «θρίλερ», το Μιλγουόκι με καλάθι του Μίντλετον μείωσε στο καλάθι (96-94) ενώ απέμεναν 6:24΄΄ για το τέλος, για να έρθουν οι δύο βολές του Greek Freak 1:50΄΄ πριν το φινάλε να δώσουν τη νίκη στους επίδοξους πρωταθλητές.

Το τελευταίο λάθος του Έλληνα διεθνούς άσου στα 15 δεύτερα δεν στοίχισε στο Μιλγουόκι, καθώς ο Κουάι Λέοναρντ αστόχησε στο «τρίποντο» που επιχείρησε.

Στο 35-17 (22-5 εντός και 13-12 εκτός) ανέβηκε το ρεκόρ των Μπακς, στο 29-26 των Κλίπερς (14-11 εντός και 15-15 εκτός), που γνώρισαν μόλις την 2η ήττα τους στα τελευταία 8 παιχνίδια τους.

Επόμενος αντίπαλος για τα «Ελάφια» θα είναι το Μαϊάμι (ξημερώματα Κυριακής στις 03:00) και πάλι στο Fiserv Forum. Θα πρόκειται για το τέταρτο σερί (και τελευταίο) εντός έδρας ματς που θα δώσουν, πριν από τις τρεις αναμετρήσεις στη Δύση με Μπλέιζερς, Λέικερς, Κλίπερς.

Με το Νίκολα Γιόκιτς να κάνει άλλη μία εμφάνιση... MVP και με το 17ο εφετινό tiple double του, το Ντένβερ διέλυσε το Γκόλντεν Στέιτ με 134-117 κι εξακολουθεί να «κυνηγά» την κορυφή στο ΝΒΑ, ενώ παραμένει στο ρετιρέ της Δύσης.

Ο Σέρβος σέντερ σταμάτησε στους 22 πόντους, πήρε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 16 ασίστ σε 32:42, ο Τζαμάλ Μάρεϊ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων με 33 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από 17 πέτυχαν οι Μπρους Μπράουν, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και Βλάτκο Τσάνταρ.

Για τους πρωταθλητές, ο Στεφ Κάρι σημείωσε 28 πόντους, ο Τζόρνταν Πουλ 22 και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 17.

Παρά λίγο... σοκ για το Ντάλας που έχασε διαφορά 31 πόντων απέναντι στη Νέα Ορλεάνη, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 111-106. Αυτό που απασχολεί, πλέον, τους Μάβερικς είναι η κατάσταση της υγείας του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στη δεξιά πτέρνα στην τρίτη περίοδο, μετά από άσχημη πτώση που είχε στο παρκέ.

Παρότι δεν έβγαλε όλο τον αγώνα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 31 πόντους, ενώ για τους Πέλικανς ο Μπράντον Ίνγκραμ πέτυχε 26 πόντους.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ με 32 πόντους ήταν ο κορυφαίος του Κλίβελαντ στην άνετη επικράτηση επί του Μέμφις με 128-113, σε αγώνα που «σημαδεύτηκε» από τον καυγά ανάμεσα στον Ντόνοβαν Μίτσελ και στον Ντίλον Μπρουκς, με τους δύο παίκτες ν΄ αποβάλλονται!

Στα μέσα της 3ης περιόδου ο Ντόνοβαν Μίτσελ (6π. μέχρι τότε) και ο Ντίλον Μπρουκς (9π.) μπλέχτηκαν σε έναν απίθανο καυγά, όπου συμμετείχαν και άλλοι παίκτες, αλλά για να χωρίσουν τους δύο αντίζηλους, με αποτέλεσμα να αποβληθούν και οι δύο!

Στα μέσα της 3ης περιόδου ο Μπρουκς έπεσε στο παρκέ κι όπως γυρνούσε το κορμί του φάνηκε να χτυπά τον Μίτσελ στη βουβωνική χώρα. Ο άσος των «Ιπποτών» πέταξε τη μπάλα στον αντίπαλό του κι αφού αλληλοσπρώχτηκαν, ο Μπρουκς κατέληξε στο παρκέ! Στο σημείο εκείνο παρενέβησαν οι συμπαίκτες τους και τα μέλη του τεχνικού τιμ των ομάδων, προκειμένου να χωρίσουν τους δύο παίκτες.

