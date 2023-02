Οικονομία

Market Pass – Παπαθανάσης: Στον επόμενο μήνα το ποσό που δεν θα δαπανηθεί

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την ακρίβεια, την αισχροκέρδεια και το market pass.

«Η ακρίβεια ροκανιζει το εισόδημα, έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και προσπαθούμε να καλύψουμε το πρόβλημα με μέτρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και αναφερόμενος στο «Καλάθι του νοικοκυριού» είπε πως «εδώ και εβδομάδες κανένα προϊόν δεν είχε αύξηση».

«Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από την Ευρώπη», παρατήρησε και είπε πως, «κανένα κράτος δεν μπορεί να καλύψει 100% το κύμα ακρίβειας».

Για το θέμα που έχει παρατηρηθεί με τη μείωση της τιμής και της ποσότητας, σημείωσε πως, «έχουμε επιβάλλει πρόστιμα και σε λίγο θα δείτε και διαφορετική σήμανση. Εμείς ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους».

«Βεβαίως και υπάρχει αισχροκέρδεια», παραδέχθηκε σημειώνοντας πως, «πάνω από 4000 πρόστιμα για την αισχροκέρδεια».

Σχετικά με το «Καλάθι της Σαρακοστής» ο Νίκος Παπαθανάσης είπε πως, από την άλλη εβδομάδα, οπότε θα ανακοινωθούν στα σαρακοστιανά, θα υπάρχουν 60 αντί για 40 προϊόντα.

Αναφορικά με το market pass διευκρίνισε ότι, θα δοθεί βάσει των εισοδημάτων του 2021.

Ξεκαθάρισε ότι, αν κάποιος δεν καταναλώσει το ποσό που θα του καταβληθεί είτε στην άυλη κάρτα είτε στο λογαριασμό του, το ποσό θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.

Δεν υπάρχει προϋπόθεση δαπάνης των χρημάτων, για την καταβολή τους.

Η μεταφορά της επιδότησης μέσω market pass, είτε μέσω κατάθεσης στο λογαριασμό είτε στην αύλη κάρτα θα παραμένει στο λογαριασμό ή την κάρτα του δικαιούχου.

Δεν θα χρειαστεί κάτι, πέραν της αίτησης, δεν θα ζητηθούν δηλαδή αποδείξεις και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα όπως θέλει.

Τέλος, στην περίπτωση που δεν θα δαπανηθούν τα χρήματα μόνο της άυλης κάρτας θα «εξαφανίζονται» μετά από έξι μήνες.

