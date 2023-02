Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστρονόμοι ανακάλυψαν “κατοικήσιμο” εξωπλανήτη όμοιο με τη Γη

Ο Wolf 1069b βρίσκεται στον αστερισμό του Κύκνου, ο οποίος κινείται πέριξ ενός άστρου ερυθρού νάνου.

Μια ομάδα Ευρωπαίων αστρονόμων βρήκαν, σε απόσταση μόνο 31 ετών φωτός από τη Γη, έναν ακόμη σπάνιο βραχώδη εξωπλανήτη με διαστάσεις ανάλογες της Γης και συνθήκες δυνητικά φιλόξενες για ζωή. Πρόκειται για τον Wolf 1069b στον αστερισμό του Κύκνου, ο οποίος κινείται πέριξ ενός άστρου ερυθρού νάνου.

Ο εξωπλανήτης, ο οποίος είναι ο έκτος κοντινότερος που έχει βρεθεί, εμφανίζει ομοιότητες με τον δικό μας πλανήτη. Η μάζα του εκτιμάται σε μόνο 1,3 φορές μεγαλύτερη εκείνη της Γης, η ακτίνα του σε 1,08 της γήινης (άρα είναι οριακά μεγαλύτερη) και η μέση θερμοκρασία του σε μείον 7 έως μείον 23 βαθμούς Κελσίου (είναι συνεπώς παγωμένος αλλά όχι υπερβολικά). Χρειάζεται σχεδόν 16 μέρες (η διάρκεια του έτους του) για να διαγράψει μια πλήρη περιφορά πέριξ του άστρου του.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Ντιάνα Κοσακόφσκι του γερμανικού Ινστιτούτου Αστρονομίας Μαξ Πλανκ στη Χαϊδελβέργη, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής "Astronomy & Astrophysics", πραγματοποίησαν την ανακάλυψη με το ισπανικό τηλεσκόπιο Calar Alto στο πλαίσιο του προγράμματος Carmenes.

Το άστρο Wolf 1069 εκπέμπει λιγότερη ακτινοβολία σε σχέση με τον Ήλιο και ο εξωπλανήτης δέχεται μόνο το 65% της ακτινοβολίας που δέχεται η Γη από τον Ήλιο. Η απουσία κάποιας δραστηριότητας ή έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας στο μητρικό άστρο του αυξάνει τις πιθανότητες ο εξωπλανήτης να έχει διατηρήσει μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας του, συνεπώς θα μπορούσε να διαθέτει συνθήκες φιλικές για την ανάπτυξη ζωής. 'Αρα θα αποτελέσει έναν ακόμη στόχο μελλοντικών παρατηρήσεων με ισχυρότερα τηλεσκόπια (όπως το υπό κατασκευή Υπερβολικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο ELT στη Χιλή), μαζί με εξωπλανήτες άλλων κοντινών άστρων όπως οι Proxima Centauri b και Trappist e.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 5.000 εξωπλανήτες, αλλά μόνο το 1,5% έχουν μάζες έως διπλάσιες της Γης. Ακόμη λιγότεροι - περίπου δέκα - κινούνται στη λεγόμενη "κατοικήσιμη" ζώνη γύρω από το άστρο τους, δηλαδή σε απόσταση κατάλληλη για να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια τους.

